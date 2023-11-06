Η Ναργκίς Μοχαμαντί ξεκίνησε απεργία πείνας

Η Ναργκίς Μοχαμαντί, η ιρανή ακτιβίστρια που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2023, ξεκίνησε απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθεί για την έλλειψη ιατρικής φροντίδας για τους κρατούμενους στις ιρανικές φυλακές και για την υποχρέωση των γυναικών κρατουμένων να φορούν μαντήλα, ανακοίνωσε η οικογένειά της.

«Η Ναργκίς Μοχαμαντί πληροφόρησε την οικογένειά της ότι ξεκίνησε απεργία πείνας εδώ και λίγες ώρες. Ανησυχούμε για την υγεία της», αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειάς της.

Την περασμένη εβδομάδα, η οικογένεια της Ναργκίς Μοχαμαντί είχε καταγγείλει ότι οι σωφρονιστικές αρχές του Ιράν εμποδίζουν την μεταφορά της στο νοσοκομείο επειδή αρνείται να καλύψει το κεφάλι της.

Η οικογένεια διευκρίνισε μέσω του Instagram ότι πριν από μία εβδομάδα «ο διευθυντής της φυλακής ανακοίνωσε ότι, κατ' εφαρμογήν άνωθεν διαταγών, απαγορεύεται να σταλεί σε καρδιολογικό νοσοκομείο χωρίς μαντήλα και η μεταφορά της ματαιώθηκε για δεύτερη φορά»,

Ιατρική ομάδα έφθασε στην συνέχεια την γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Εβίν στην Τεχεράνη για να εξετάσει την Ναργκίς Μοχαμαντί και της έκανε υπέρηχο καρδιάς, αφού «οι αρχές της φυλακής αρνήθηκαν να μεταφέρουν την Ναργκίς στο νοσηλευτήριο», χωρίς μαντήλα, καταγγέλλει η οικογένειά της σύμφωνα με την οποία, τα καρδιολογικά και πνευμονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας. «Είναι έτοιμη να ρισκάρει την ζωή της αρνούμενη να φορέσει δια της βίας το χιτζάμπ, ακόμη και για να λάβει ιατρική φροντίδα».

Η επιτροπή τίμησε με το Νόμπελ Ειρήνης την 51χρονη δημοσιογράφο και ακτιβίστρια για «τον αγώνα της κατά της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν και για την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ελευθερίας για όλους».

Η Ναργκίς Μοχαμαντί έχει συλληφθεί 13 φορές και έχει καταδικασθεί 5 φορές σε κάθειρξη 31 ετών συνολικά και 154 μαστιγιές. Φυλακίσθηκε εκ νέου το 2021 και είναι ένα από τα βασικά πρόσωπα της εξέγερσης «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία».

Οι Ιρανές πέταγαν στις μαντήλες τους, έκοβαν τα μαλλιά τους και διαδήλωναν στους δρόμους στην εξέγερση αυτή που πυροδότησε ο θάνατος της 22χρονης Μάχσα Αμίνι μετά την σύλληψή της στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών επειδή παραβίασε τον ενδυματολογικό κώδικα που επιβάλλεται στις Ιρανές.

Σε μήνυμα που έστειλε από την φυλακή για εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για το Νόμπελ Ειρήνης και διαβάστηκε από την κόρη της, η Ναργκίς Μοχαμαντί χαρακτήρισε το υποχρεωτικό χιτζάμπ «βασική πηγή ελέγχου και καταπίεσης στην κοινωνία με στόχο την διατήρηση και διαιώνιση μία αυταρχικής θρησκευτικής κυβέρνησης».

Πηγή: skai.gr

