Στην Άγκυρα έφθασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έφτασε σήμερα το βράδυ στην Άγκυρα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

O κύριος Μπλίνκεν αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν αύριο, Δευτέρα, μεσούσης της σύγκρουσης Ισραήλ - Χαμάς.

Νωριτερα σημερα ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών βρεθηκε στη Δυτικη Οχθη , στην Κύπρο και απο εκεί, στη βάση της Σούδας, οπου έμεινε για μιάμιση ώρα, πριν αναχωρήσει για το Ιράκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.