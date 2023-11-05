Λογαριασμός
Στην Άγκυρα έφθασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν

O κύριος Μπλίνκεν αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν αύριο, Δευτέρα, μεσούσης της σύγκρουσης Ισραήλ - Χαμάς.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έφτασε σήμερα το βράδυ στην Άγκυρα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Νωριτερα σημερα ο  αμερικανός υπουργός Εξωτερικών  βρεθηκε  στη Δυτικη  Οχθη , στην Κύπρο και απο εκεί, στη βάση της Σούδας,  οπου έμεινε για μιάμιση ώρα, πριν αναχωρήσει για το Ιράκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Μπλίνκεν Άγκυρα Χακάν Φιντάν
