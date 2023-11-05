Στην Άγκυρα έφθασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έφτασε σήμερα το βράδυ στην Άγκυρα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.
O κύριος Μπλίνκεν αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν αύριο, Δευτέρα, μεσούσης της σύγκρουσης Ισραήλ - Χαμάς.
Νωριτερα σημερα ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών βρεθηκε στη Δυτικη Οχθη , στην Κύπρο και απο εκεί, στη βάση της Σούδας, οπου έμεινε για μιάμιση ώρα, πριν αναχωρήσει για το Ιράκ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Ισραηλινός στρατός: "Σημαντικά" πλήγματα στη Γάζα, η οποία στο εξής είναι κομμένη στα δύο
- Εκτεταμένα χτυπήματα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα -Στοχεύουν υποδομές και διοικητές της Χαμάς
- Διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή: Αιφνιδιαστικές επισκέψεις Μπλίνκεν σε Δυτική Όχθη, Κύπρο και Ιράκ - Επόμενος σταθμός η Τουρκία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.