Νταβός 2024: Με τις ομιλίες του Κινέζου πρωθυπουργού και του Ζελένσκι η έναρξη των εργασιών

Η Κίνα κάνει δυναμική επιστροφή στο Νταβός με την ομιλία του πρωθυπουργού Λι Τσιάνγκ μετά τις εκλογές στην Ταϊβάν κατά την διάρκεια ενός Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ όπου θα βαρύνει και η παρουσία του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Καθώς πλησιάζει η δεύτερη επέτειος της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ταξίδεψε για πρώτη φορά στο Νταβός για να εκπροσωπήσει αυτοπροσώπως την χώρα του.

Ουκρανία: συνέχιση της δέσμευσης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ηγείται της ουκρανικής αντιπροσωπείας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και θα φροντίσει να ακουστεί η φωνή του στο Νταβός για να προλάβει τις τάσεις χαλάρωσης των συμμάχων της Ουκρανίας. Τα δύο προηγούμενα χρόνια ο πρόεδρος της Ουκρανίας ήταν παρών στο Νταβός μέσω τηλεδιάσκεψης.

Φορώντας το συνηθισμένο σκούρο πουλόβερ και το χακί παντελόνι, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγινε δεκτός στην πρωινή συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών «CEOs for Ukraine» - με την συμμετοχή κυρίως των επικεφαλής των Siemens Energy και Bank of America - παρουσία του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ και του αντικαγκελαρίου της Γερμανίας Ρόμπερτ Χάμπεκ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα απευθύνει την ομιλία του από το βήμα του Φόρουμ του Νταβός στις 15.15 ώρα Ελλάδος.

Έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, η Ουκρανία θα πρέπει να επανακινητοποιήσει τους συμμάχους της, ιδιαίτερα με την εμφάνιση νέων συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος στην Γάζα και οι συνθήκες ανασφάλειας που έχουν δημιουργηθεί στην Ερυθρά Θάλασσα θα είναι επίσης κεντρικά θέματα του Φόρουμ.

«Υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια ως προς την βοήθεια των ΗΠΑ και της Ευρώπης» και οι Ουκρανοί ανησυχούν για την απόσπαση της προσοχής της διεθνούς κοινότητας από άλλες κρίσεις, παραδέχθηκε η Πένι Πρίτσκερ, ειδική εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών για την οικονομική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Σύμβουλοι Εθνικής Ασφαλείας από 80 χώρες συζήτησαν την Κυριακή στο Νταβός επιδιώκοντας να βρουν κοινό τόπο για μία ειρηνευτική φόρμουλα για την Ουκρανία. Αλλά ο υπουργός Εξωτερικών της Ελβετίας Ιγκνάσιο Κασίς, συμπροεδρεύων στις συνομιλίες, παραδέχθηκε ότι μέχρι στιγμής ούτε το Κίεβο ούτε η Μόσχα είναι έτοιμες να κάνουν το βήμα.

Το Πεκίνο θα μιλήσει για business

Ο κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ είναι ο πλέον υψηλόβαθμος κινέζος αξιωματούχος που συμμετέχει στις εργασίες του Φόρουμ μετά την παρουσία του προέδρου Σι Τζινπίνγκ το 2017.

Η παρέμβασή του αναμένεται με ενδιαφέρον μετά την εκλογή του Λάι Τσινγκ-τε του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος στην προεδρία της Ταϊβάν.

Το Πεκίνο διατύπωσε χθες την κατηγορηματική του αντίθεση σε οποιαδήποτε επίσημη επαφή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ταϊβάν μετά την επίσκεψη στην Ταϊπέι αμερικανικής αντιπροσωπείας που παρουσιάσθηκε ως ανεπίσημη. Ο Λι Τσιάνγκ θα έχει συνομιλίες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Την ώρα που η κινεζική ανάπτυξη εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, το Πεκίνο αναμένεται να εκμεταλλευθεί την παρουσία του στο Νταβός για να μιλήσει για business. Ο υπουργός Εμπορίου και ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Κίνας συμμετέχουν στην κινεζική αντιπροσωπεία.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η πρόοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης υπόσχεται να είναι πανταχού παρούσα στο Νταβός όπου σήμερα αναμένεται η άφιξη του Σαμ Αλτμαν, του δημιουργού του ChatGPT της OpenAI. Ο Σάτια Ναντέλα, επικεφαλής της Microsoft, θα απευθύνει ομιλία σήμερα το απόγευμα από το βήμα του Φόρουμ.

Η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης διευκολύνει την παραπληροφόρηση που θεωρείται από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την ανθρωπότητα την ώρα που δισεκατομμύρια πολίτες του πλανήτη καλούνται φέτος στις κάλπες για να εκλέξουν τις ηγεσίες τους.

Η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης προκαλεί ανησυχίες, αλλά επίσης προσφέρει μία «καταπληκτική ευκαιρία», δήλωσε από την πλευρά της η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

