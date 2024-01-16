«Σχεδόν γυμνοί»- πάρτυ στη Μόσχα: Αναλυτές βλέπουν πολιτικές προεκτάσεις

DW/ Επιμέλεια Μαρία Ρηγούτσου

Όλα ξεκίνησαν με ένα πάρτι.

«Σχεδόν γυμνοί» έπρεπε να εμφανιστούν οι προσκεκλημένοι στα τέλη Δεκεμβρίου στο διάσημο κλαμπ της Μόσχας Mutabor.

Την πρόσκληση έστειλε η ινφλουένσερ και διοργανώτρια πάρτι Αναστασία Ιβλέγιεβα. Και ό,τι τους είπε, έκαναν οι προσκεκλημένοι.

Οι άνδρες ήρθαν γυμνοί από τη μέση και πάνω και οι γυναίκες φορώντας διαφανή, λεπτά δικτυωτά φορέματα.

Ο ράπερ Vacio αρκέστηκε σε μια κάλτσα στο επίμαχο σημείο.

Η δε ινφλουένσερ επίσης πολύ λιτή στην εμφάνισή της, με ένα μόνο μαύρο σουτιέν και ένα διαφανές μπλουζάκι. Όταν όμως δημοσιεύθηκαν οι φωτογραφίες, κόπηκαν τα γέλια. Πολύς κόσμος φάνηκε να ενοχλείται.

Η ιστορία θα μπορούσε να είχε τελειώσει και εκεί και όσα έγιναν να θεωρηθούν υπερβολές κάποιων Ρώσων εκκεντρικών που τους αρέσει να τραβούν την προσοχή . Όμως η ιστορία μόλις ξεκινούσε και έδειχνε και μια άλλη πλευρά: τη λειτουργία ενός κρατικού μηχανισμού που θέλει να ελέγχει τα πάντα, είναι τιμωρητικός και εξευτελιστικός.

Επέρριψαν σε όσους πήγαν στο πάρτι πως είναι ντροπή να χορεύουν γυμνοί την ώρα που Ρώσοι στρατιώτες πολεμούσαν στο μέτωπο κατά της Ουκρανίας.

Μηνύσεις, πρόστιμα και συγγνώμες

Ακολούθησαν μηνύσεις και οι αρμόδιες αρχές που ασχολούνται με τα μίντια κατέληξαν στο συμπέρασμα πως πρόκειται για προπαγάνδα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Δυο μέρες μετά ο ράπερ με την κάλτσα στο επίμαχο σημείο συνελήφθη και κρατήθηκε για 15 μέρες. Ζήτησε δημόσια συγγνώμη αλλά ούτε αυτό ήταν αρκετό. Έλαβε ένα χαρτί από τον στρατό για να εξεταστεί η ψυχική και σωματική του υγεία και στη χειρότερη περίπτωση απειλείται να σταλεί στο μέτωπο.

Ταπεινά συγγνώμη με δάκρυα στα μάτια ζήτησε και η διοργανώτρια του πάρτι, στην οποία επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Κάποιοι από τους συμμετέχοντες έχασαν συμβόλαια, άλλοι ματαίωσαν εμφανίσεις τους. Ο δημοφιλής τραγουδιστής Φίλιπ Κιρκόροφ χάρισε κάποια χρήματα στη ρωσική περιοχή Μπελγκορότ που έχει πληγεί από τον πόλεμο. Ο ιδιοκτήτης του κλαμπ Mutabor λέγεται πως δώρισε στη Ρωσική Εκκλησία λείψανα του Αγίου Νικολάου.

Πολιτικός αποπροσανατολισμός;

Ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το θέμα δεν εντυπωσιάζονται από όλα αυτά. Σύμφωνα με έρευνες της εφημερίδας Moscow Times, η επίθεση στις υπερβολές των επωνύμων διοργανώθηκε από πολύ ψηλά και στόχο είχε να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη.

Στόχος ήταν να στραφεί το ενδιαφέρον αλλού, και όχι στις προεδρικές εκλογές στις 17 Μαρτίου όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να διεκδικήσει για πέμπτη φορά το εν λόγω αξίωμα.

Σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα Αμπάς Γκαλγιάμοφ, το Κρεμλίνο ήθελε να χρησιμοποιήσει όλο αυτό τον θόρυβο ώστε να μην προσεχθεί το γεγονός ότι την επικριτική πολιτικό Αικατερίνα Ντουντσόβα, πριν καν θέσει επισήμως υποψηφιότητα, την απέκλεισαν.

Όσο για το κλαμπ Mutabor έκλεισε προσωρινά για 90 ημέρες και σύμφωνα με την επίσημη δικαιολογία για υγειονομικούς λόγους.

