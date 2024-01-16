Καθόλου καλά δεν εξελίχθηκε η ημέρα του γάμου για μια μεξικανή νύφη και τον άντρα της, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις αρχές ως μέλη συμμορίας, κατηγορούμενοι για απαγωγές και εκβιασμούς.

Για την ακρίβεια, το ζευγάρι συνελήφθη στις 22 Δεκεμβρίου πριν καν προλάβει να γίνει ο γάμος, έξω από την εκκλησία.

Η Nancy N, και ο Clemente N. - γνωστός με το ψευδώνυμο Ratón, που σημαίνει «ποντίκι» - κατηγορούνται για πρακτικές που συνηθίζουν τα καρτέλ ναρκωτικών.

Μάλιστα, οι εισαγγελείς έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν τη Νάνσι Ν. με νυφικό και χειροπέδες, περιτριγυρισμένη από αστυνομικούς.

Σύμφωνα με την Daily Mail, εκτός από τον γαμπρό και τη νύφη, εκείνη την ημέρα συνελήφθησαν ακόμα 6 άνδρες μέλη της συμμορίας, πιθανότατα καλεσμένοι στον γάμο.

Ολοι οι συλληφθέντες πιστεύεται ότι συνδέονται με ένα καρτέλ ναρκωτικών γνωστό ως La Familia Michoacana, το οποίο κατηγορήθηκε για τη δολοφονία 6 ανθρώπων με drone στο νότιο Μεξικό νωρίτερα τον Ιανουάριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.