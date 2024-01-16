Λογαριασμός
Μεξικανή νύφη συνελήφθη την ημέρα του γάμου της για απαγωγές και εκβιασμούς - Με νυφικό και χειροπέδες στο τμήμα (φωτογραφίες)

Εκτός από τον γαμπρό και τη νύφη, εκείνη την ημέρα συνελήφθησαν ακόμα 6 άνδρες μέλη της συμμορίας, πιθανότατα καλεσμένοι στον γάμο

νυφη

Καθόλου καλά δεν εξελίχθηκε η ημέρα του γάμου για μια μεξικανή νύφη και τον άντρα της, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις αρχές ως μέλη συμμορίας, κατηγορούμενοι για απαγωγές και εκβιασμούς. 
Για την ακρίβεια, το ζευγάρι συνελήφθη στις 22 Δεκεμβρίου πριν καν προλάβει να γίνει ο γάμος, έξω από την εκκλησία. 

Η Nancy N, και ο Clemente N. - γνωστός με το ψευδώνυμο Ratón, που σημαίνει «ποντίκι» - κατηγορούνται για πρακτικές που συνηθίζουν τα καρτέλ ναρκωτικών. 

Μάλιστα, οι εισαγγελείς έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν τη Νάνσι Ν. με νυφικό και χειροπέδες, περιτριγυρισμένη από αστυνομικούς.

The bride, whom Mexican prosecutors are calling Nancy N., was arrested on December 22 ahead of her wedding

Σύμφωνα με την Daily Mail, εκτός από τον γαμπρό και τη νύφη, εκείνη την ημέρα συνελήφθησαν ακόμα 6 άνδρες μέλη της συμμορίας, πιθανότατα καλεσμένοι στον γάμο. 

Six other men were arrested that day alongside the bride and groom on accusations that they pressured chicken merchants near Mexico City to the point of kidnapping four employees of a poultry shop in nearby Toluca

Ολοι οι συλληφθέντες πιστεύεται ότι συνδέονται με ένα καρτέλ ναρκωτικών γνωστό ως La Familia Michoacana, το οποίο κατηγορήθηκε για τη δολοφονία 6 ανθρώπων με drone στο νότιο Μεξικό νωρίτερα τον Ιανουάριο.

