Νταβός - Φον ντερ Λάιεν: Η Ουκρανία έχει ανάγκη από σταθερή, προβλέψιμη χρηματοδότηση το 2024 και μετά

Η Ουκρανία έχει ανάγκη από «σταθερή, προβλέψιμη χρηματοδότηση» το 2024 και μετά για να κερδίσει τον πόλεμο, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εφιστώντας την προσοχή στον κίνδυνο κούρασης των συμμάχων του Κιέβου απέναντι στην ρωσική επίθεση.

«Η Ουκρανία μπορεί να νικήσει στον πόλεμο αυτόν» δήλωσε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός η πρόεδρος της Κομισιόν. «Αλλά οφείλουμε να συνεχίσουμε να της παρέχουμε τα μέσα για να αντισταθεί».

«Οι Ουκρανοί έχουν ανάγκη προβλέψιμης χρηματοδότησης καθ' όλη την διάρκεια του 2024 και μετά από αυτό», είπε δύο εβδομάδες πριν από την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής που θα επικεντρωθεί στην ευρωπαϊκή βοήθεια προς το Κίεβο, επιχείρηση δύσκολη λόγω της απειλής του ουγγρικού βέτο.

«Εχουν ανάγκη από διαρκή και ικανή προμήθεια όπλων για να υπερασπισθούν την χώρα τους και να ανακτήσουν τα νόμιμα εδάφη τους», είπε.

Υπενθυμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση αποφάσισε τον Δεκέμβριο την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ουκρανική ένταξη θα είναι ένα ιστορικό βήμα για την χώρα και απάντηση στην πρόσκληση της ιστορίας για την Ευρώπη.

Απευθύνοντας προειδοποίηση για τις απόπειρες παραπληροφόρησης, ιδιαίτερα πολυπληθείς στην περίπτωση της Ουκρανίας, η πρόεδρος της Κομισιόν επέμεινε στις ήττες της Ρωσίας από την έναρξη της εισβολής της κατά της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία δεν πέτυχε τους στρατηγικούς της στόχους (...) Η Ρωσία απέτυχε στο οικονομικό επίπεδο. Οι κυρώσεις απομόνωσαν την οικονομία της από τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία. Τέλος, η Ρωσία απέτυχε στο διπλωματικό επίπεδο», είπε αναφερόμενη στην ένταξη στο ΝΑΤΟ της Φινλανδίας, την οποία σύντομα θα ακολουθήσει η Σουηδία.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Ευρωπαϊκή Ενωση οφείλει να διπλασιάσει τις προσπάθειες για να προλάβει την παγκόσμια κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης, «νέο σύνορο της ανταγωνιστικότητας», προειδοποίησε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«...η κούρσα έχει ήδη ξεκινήσει: η μελλοντική μας ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από την ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στις καθημερινές μας δραστηριότητες», είπε κατά την ομιλία της από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα σε πρωτοφανή ρυθμό μέχρι σήμερα (...) Είναι το νέο σύνορο της ανταγωνιστικότητας. Και η Ευρώπη βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση για να γίνει πρωταθλητής της βιομηχανικής Τεχνητής Νοημοσύνης, που χρησιμοποιείται για την μεταμόρφωση κρίσιμων υποδομών».

Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα πρωτοστατούν σήμερα στην ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών, «η Ευρώπη θα πρέπει να διπλασιάσει τις προσπάθειες και να δείξει τον δρόμο για μία υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στην νομοθεσία που συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις για την θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «εγκαθιδρύει ένα κλίμα εμπιστοσύνης» διαχωρίζοντας τις καταστάσεις «υψηλού ρίσκου» και επιτρέποντας την καινοτομία σε όλους τους άλλους τομείς.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση διαθέτει «200.000 μηχανικούς με εμπειρία στην Τεχνητή Νοημοσύνη, γεγονός που συνιστά υψηλότερη συγκέντρωση σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα,», είπε.

Και οι 27 διαθέτουν τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα των βιομηχανικών δεδομένων προσφέροντας την δυνατότητα «εκπαίδευσης των συστημάτων με την χρήση δεδομένων απαράμιλλης ποιότητας».

«Θέλουμε να επενδύσουμε εκεί» και να ευνοήσουμε την πρόσβαση των ευρωπαϊκών start-ups και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους υπερυπολογιστές της ηπείρου, καθώς και σε «κοινούς χώρους δεδομένων σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης», ώστε η Τεχνητή Νοημοσύνη «να λειτουργεί επίσης και για τους μη αγγλόφωνους», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.