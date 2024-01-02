Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και ο Βρετανός ομόλογός του Ντέιβιντ Κάμερον συζήτησαν για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και για τους πολέμους στη Γάζα και την Ουκρανία, κατά την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν σήμερα Τρίτη, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Συζήτησαν για "την ανάγκη να βελτιωθεί η προστασία των αμάχων και η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στη Γάζα" και για "τη σημασία της συλλογικής πολύπλευρης δράσης για την αντιμετώπιση των απειλών για τα παγκόσμια συμφέροντα που θέτουν οι επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι στην εμπορική ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

