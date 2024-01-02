Ένας ακροδεξιός βουλευτής δήλωσε απειλητικά σήμερα Τρίτη ότι, μετά τη νίκη επί της παλαιστινιακής Χαμάς και της λιβανέζικης Χεζμπολάχ, η κυβέρνηση θα πρέπει να ασχοληθεί με το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, το οποίο χθες ακύρωσε μια διάταξη της αμφιλεγόμενης δικαστικής μεταρρύθμισης που προωθούσε ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Τζβίκα Φόγκελ (κέντρο στη φωτό), βουλευτής της «Εβραϊκής Δύναμης» του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, προκάλεσε σάλο όταν, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ζήτησε από τους ακολούθους του «να κάνουν υπομονή» μέχρι «να βάλουν σε τάξη» το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Πρώτα θα νικήσουμε τη Χαμάς, μετά θα ασχοληθούμε με τη Χεζμπολάχ και για επιδόρπιο θα επιβάλουμε την τάξη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ο καθείς με τη σειρά του. Υπομονή», έγραφε ο Φόγκελ, που συνηθίζει να κάνει εμπρηστικές δηλώσεις.

Την Δευτέρα, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε μια διάταξη-κλειδί της δικαστικής μεταρρύθμισης που προωθούσαν ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του στη δεξιά και την ακροδεξιά.

Ο Μπεν Γκβιρ υπερασπίστηκε τον Φόγκελ, που είναι πρώην αξιωματικός του στρατού και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εθνικής ασφαλείας. «Εκείνοι που βλέπουν να συγκρίνεται η Χαμάς με το Ανώτατο Δικαστήριο σε αυτήν την ανάρτηση έχουν πρόβλημα κατανόησης του κειμένου», είπε. «Σε αντίθεση με το Δικαστήριο, που δημοσιοποίησε αυτή τη σοβαρή και σκανδαλώδη απόφαση κατά τη διάρκεια του πολέμου, εμείς δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα» όσο διαρκούν οι μάχες, πρόσθεσε ο Μπεν Γκβιρ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μοσέ Αρμπέλ, του υπερορθόδοξου κόμματος Shas, κατήγγειλε τις δηλώσεις του Φόγκελ, θεωρώντας ότι δεν είναι δυνατόν «να μπαίνει το Ανώτατο Δικαστήριο στο ίδιο επίπεδο με τους χειρότερους εχθρούς μας».

Ο Μπένι Γκαντς, μέλος του πολεμικού συμβουλίου και ηγέτης του Κόμματος Εθνικής Ενότητας, χαρακτήρισε «επονείδιστες και απρεπείς» τις δηλώσεις του Φόγκελ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

