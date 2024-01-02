Απόπειρα ληστείας στο σπίτι του Νίκου Αλιάγα στο Παρίσι - Πέντε συλλήψεις

Απόπειρα διάρρηξης σημειώθηκε στο σπίτι του διάσημου Έλληνα παρουσιαστή Νίκου Αλιάγα, απόψε τα ξημερώματα στο Παρίσι.

Οι γαλλικές αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε πέντε συλλήψεις.

Όπως αναφέρει η Le Parisien, ο παρουσιαστής ευτυχώς δεν ήταν εκεί την ώρα του συμβάντος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι επίδοξοι διαρρήκτες, στην προσπάθεια τους να εισβάλουν, προκάλεσαν φθορές στην κατοικία του παρουσιαστή, στο Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne).

Σύμφωνα με μια πηγή που επικαλείται το γαλλικό Μέσο, οι διαρρήκτες κατάφεραν να παραβιάσουν την πύλη της κατοικίας του Νίκου Αλιάγα, ενώ η εξώπορτα υπέστη ζημιά, συμπεριλαμβανομένης μιας τρύπας που είχαν ανοίξει οι διαρρήκτες πάνω από την κλειδαριά.

Εντούτοις δεν κατάφεραν να μπουν στα ενδότερα καθώς χτύπησε συναγερμός.

Το όνομα του ιδιοκτήτη του σπιτιού αποκαλύφθηκε από ασφαλιστικό έγγραφο, το οποίο εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην αυλή του σπιτιού.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ο Έλληνας παρουσιαστής κλήθηκε από τις Αρχές προκειμένου να καταθέσει.

«Γύρω στις 3:30 π.μ., οι αστυνομικοί παρατήρησαν ένα μαύρο Citroën DS σταθμευμένο κατά μήκος του δρόμου μιας ακριβής συνοικίας του Παρισιού κατά μήκος του Bois de Vincennes», αναφέρει το άρθρο της γαλλικής εφημερίδας.

Ακολούθησε καταδίωξη στους παρακείμενους δρόμους προς την περιοχή Nogent-sur-Marne όπου το Citroën DS, που οδηγούσαν οι κακοποιοί προσέκρουσε σε δέντρο.

Κατά την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά και οι πέντε επιβαίνοντες και διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Εν συνεχεία τέθηκαν υπό κράτηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.