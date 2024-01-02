Λογαριασμός
Αμερικανός αξιωματούχος του Πενταγώνου: Ο Ισραηλινός Στρατός σκότωσε τον υπαρχηγό της Χαμάς

Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στη Washington Post υπό τον όρο της ανωνυμίας

Beirut

Αμερικανός αξιωματούχος στην άμυνα δήλωσε στη Washington Post ότι το Ισραήλ ήταν υπεύθυνο για την αεροπορική επιδρομή με drone κοντά στη Βηρυτό που σκότωσε τον υπαρχηγό  του πολιτικού βραχίονα της Χαμάς, Σαλέχ αλ-Αρούρι.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στη Washington Post υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Arouri
Σαλέχ αλ-Αρούρι AP

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι καταδίκασε το «νέο ισραηλινό έγκλημα» προειδοποιώντας ότι η Ιερουσαλήμ στοχεύει να παρασύρει τον Λίβανο σε νέο γύρο αντιπαράθεσης.

Έως στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ισραηλινή αντίδραση, αλλά Ισραηλινοί αξιωματούχοι χαιρετίζουν τη δολοφονία του ηγετικού στελέχους της Χαμάς. 
 

