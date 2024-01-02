Αμερικανός αξιωματούχος στην άμυνα δήλωσε στη Washington Post ότι το Ισραήλ ήταν υπεύθυνο για την αεροπορική επιδρομή με drone κοντά στη Βηρυτό που σκότωσε τον υπαρχηγό του πολιτικού βραχίονα της Χαμάς, Σαλέχ αλ-Αρούρι.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος μίλησε στη Washington Post υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σαλέχ αλ-Αρούρι AP

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι καταδίκασε το «νέο ισραηλινό έγκλημα» προειδοποιώντας ότι η Ιερουσαλήμ στοχεύει να παρασύρει τον Λίβανο σε νέο γύρο αντιπαράθεσης.

Έως στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ισραηλινή αντίδραση, αλλά Ισραηλινοί αξιωματούχοι χαιρετίζουν τη δολοφονία του ηγετικού στελέχους της Χαμάς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.