Μπλίνκεν για Μεσανατολικό: Εστιάζουμε κυρίως στην αποτροπή της εξάπλωσης της σύγκρουσης στη Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με τους συμμάχους τους για να δουν τι μπορεί να γίνει για την προστασία των αμάχων στη Γάζα καθώς συνεχίζεται η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Μπλίνκεν, καθοδόν προς τη νέα του εβδομαδιαία περιοδεία στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα από την Ελλάδα πως θέλει να "εξασφαλίσει ότι η σύγκρουση (στην περιοχή) δεν θα εξαπλωθεί" όπως και ότι οι χώρες της περιοχής χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες σχέσεις για να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση.

"Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η σύγκρουση δεν θα εξαπλωθεί", δήλωσε στο τέλος της συνάντησής του με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στα Χανιά.

"Μία από τις πραγματικές ανησυχίες είναι τα σύνορα μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου και θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση", πρόσθεσε.

