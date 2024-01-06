Μπλίνκεν για ελληνοτουρκικές σχέσεις: Οι δύο χώρες έχουν κάνει βήματα για να έρθουν πιο κοντά

Σε δηλώσεις με ιδιαίτερη σημασία προχώρησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, αναχωρώντας για τον επόμενο σταθμό της τέταρτης κατά σειρά περιοδείας του στη Μέση Ανατολή.
Ο Άντονι Μπλίνκεν επεσήμανε τα βήματα που έχουν κάνει Ελλάδα και Τουρκία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν για να έρθουν πιο κοντά οι δύο χώρες.
Αναφερθείς στις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι ποτέ ξανά τα τελευταία τριάντα χρόνια η φιλία των δύο χωρών δεν ήταν πιο στενή.
Κλείνοντας, ο Μπλίνκεν, αναφέρθηκε στο κρίσιμο ζήτημα της επίσκεψής του στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο στη Γάζα, λέγοντας ότι «θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα σύνορα στα βόρεια του Ισραήλ θα είναι ασφαλή και ότι η πολεμική σύρραξη δεν θα επεκταθεί».
