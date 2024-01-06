Απίστευτη περιπέτεια για τον Τζάστιν Τριντό - Χάλασε ξανά το επίσημο αεροσκάφος που τον μεταφέρει

Για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις μήνες, το αεροσκάφος του Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στην Τζαμάικα.

Οι Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν την Παρασκευή ότι αναγκάστηκαν να στείλουν ένα δεύτερο αεροπλάνο με ομάδα επισκευής για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Ο κ. Τριντό βρισκόταν στο νησί της Καραϊβικής για οικογενειακές διακοπές.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η αναχώρηση του κ. Τριντό από την Ινδία καθυστέρησε κατά δύο ημέρες λόγω μηχανικής βλάβης.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος πρέπει να ταξιδέψει με στρατιωτικό αεροπλάνο για λόγους ασφαλείας, πέταξε στην Τζαμάικα στις 26 Δεκεμβρίου.

Το πρόβλημα ανακαλύφθηκε στις 2 Ιανουαρίου, αναφέρει το CBC News.

Μια μέρα αργότερα, το δεύτερο αεροπλάνο μετέφερε μια ομάδα συντήρησης για να επισκευάσει το πρώτο, είπε στον τηλεοπτικό σταθμό μια εκπρόσωπος του τμήματος άμυνας του Καναδά.

Επέστρεψε στις 4 Ιανουαρίου όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Και τα δύο αεροπλάνα ήταν αεροσκάφη CC-144 Challenger, σχετικά νέα αποκτήματα από τις Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο κ. Τριντό έχει υποστεί μια σειρά από ταξιδιωτικές ατυχίες τα τελευταία χρόνια.

Τον Σεπτέμβριο, η αναχώρησή του από το Δελχί μετά από μια Σύνοδο Κορυφής των G20 καθυστέρησε αφού το αεροπλάνο του αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2019, ένα λεωφορείο που μετέφερε δημοσιογράφους συγκρούστηκε με την πτέρυγα ενός αεροσκάφους ναυλωμένο από το Φιλελεύθερο Κόμμα του κ. Τριντό.

Αργότερα το ίδιο έτος, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει ένα εφεδρικό αεροπλάνο για να παρακολουθήσει μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο, αφού το πρώτο είχε καταστραφεί σε ένα ατύχημα υπόστεγο.

Αλλά και σε εκείνο εντοπίστηκε ένα πρόβλημα με το εφεδρικό αεροσκάφος και ο πρωθυπουργός χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει ένα τρίτο για να επιστρέψει στην πατρίδα του.



Πηγή: skai.gr

