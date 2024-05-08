Οργισμένος πελάτης των McDonalds πυροβόλησε και σκότωσε 46χρονο που προσπαθούσε να τον ηρεμήσει

Δικηγόρος από το Τέξας έπεσε νεκρός από τις σφαίρες οργισμένου πελάτη καταστήματος McDonalds στο Χιούστον.

Το θύμα, ο 46χρονος Τζέφρι Λίμερ, δέχθηκε σφαίρες ενώ προσπαθούσε να ηρεμήσει τον θυμωμένο πελάτη, έξω από τα McDonalds το βράδυ του Σαββάτου.

Ο δράστης, που διέφυγε από το σημείο με φορτηγό, είχε θυμώσει με τους υπαλλήλους για την παραγγελία του και ζήτησε επιστροφή χρημάτων.

Ο Λίμερ προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση, σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ABC13.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο καβγάς ξέσπασε έξω από το κατάστημα και ο Λίμερ έσπρωξε τον πελάτη στο έδαφος.

Στη συνέχεια, ο πελάτης πήγε στο αυτοκίνητό του και έβγαλε όπλο, με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε το θύμα και στη συνέχεια διέφυγε.

Σε συνέντευξη στο ABC13, η αδερφή του Λίμερ, μίλησε για τον αδελφό της: «Αγαπούσε πολύ την οικογένεια και τους φίλους του», είπε. «Πάντα γελούσαμε, κάναμε αστεία και απλώς αγαπάμε τη ζωή».

«Γνωρίζοντας τον Τζεφ, είναι αυτός που λέει πάντα 'Ηρέμησε. Δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα' και αλλάζει την κατάσταση» είπε η ίδια. «Πάντα ήθελε να κάνει το σωστό».

Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει τον δράστη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.