Απορρίφθηκε η προσφυγή του Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ κατά του νορβηγικού κράτους, στην οποία ο κατά συρροή δολοφόνος κατήγγειλε «απάνθρωπη μεταχείριση» σε ακόμη μια προσπάθειά του να τερματίσει την απομόνωσή του στη φυλακή.

Ο Μπρέιβικ κατήγγειλε το νορβηγικό κράτος για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιχείρημα που απέρριψε σήμερα δικαστήριο του Όσλο. Ο ακροδεξιός μακελάρης εκτίει ποινή κάθειρξης 21 ετών, η οποία δύναται να παραταθεί για όσο διάστημα ο Μπρέιβικ θεωρείται πως αντιπροσωπεύει απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Από το 2022, ο Μπρέιβικ κρατείται στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Ρίνγκερικε, στις όχθες της λίμνης όπου βρίσκεται και το νησί Ουτόγια, εκεί όπου σκότωσε 69 ανθρώπους στις 22 Ιουλίου 2011. Είχε προηγηθεί η βομβιστική επίθεσή του στο Όσλο, που στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους.

Παρότι ο Μπρέιβικ δήλωσε δακρυσμένος στην κατάθεσή του ότι η απομόνωση είναι «εφιάλτης» και ότι σκέφτεται την αυτοκτονία κάθε μέρα, τις συνθήκες κράτησης που περιγράφηκαν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης θα ζήλευαν φυλακισμένοι σε όλον τον κόσμο.

Ο διευθυντής της φυλακής τόνισε πως ο Μπρέιβικ διαθέτει πολύ περισσότερο χώρο από οποιονδήποτε άλλον κρατούμενο στο σωφρονιστικό κατάστημα. Ειδικότερα, έχει στη διάθεσή του τρία δωμάτια – έναν χώρο διαβίωσης, έναν χώρο μελέτης και έναν χώρο εκγύμνασης – στον επάνω όροφο. Στον κάτω όροφο έχει στη διάθεσή του κουζίνα, αίθουσα τηλεόρασης με κονσόλα Xbox, τραπεζαρία και χώρο επισκέψεων, τον οποίο μοιράζεται – όχι ταυτόχρονα – με άλλον κρατούμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.