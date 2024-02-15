ΗΠΑ: Αποτρέψαμε κυβερνοεπίθεση από δίκτυο που συνδέεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης την ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι απέτρεψε κυβερνοεπίθεση από δίκτυο που συνδέεται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

"Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιταχύνει τις προσπάθειές μας να διακόψουμε τις κυβερνοεκστρατείες της ρωσικής κυβέρνησης εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων μας, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας", ανέφερε ο υπουργός Μέρικ Γκάρλαντ.

"Στην περίπτωση αυτή, οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας στράφηκαν σε εγκληματικές ομάδες για να τις βοηθήσουν να στοχοποιήσουν δρομολογητές (routers) οικιών και γραφείων, αλλά το Υπουργείο Δικαιοσύνης απέτρεψε το σχέδιο τους", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

