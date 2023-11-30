Μπάκιγχαμ: Εξετάζει να προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τις αποκαλύψεις περί σχολιών για το «τι χρώμα θα έχει» ο γιος του Χάρι και της Μέγκαν

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ εξετάζουν «όλες τις επιλογές» αφότου ο γνωστός δημοσιογράφος-παρουσιαστής Πιρς Μόργκαν αποκάλυψε τα ονόματα των δύο μελών της βασιλικής οικογένειας που συζητούσαν το χρώμα του δέρματος του αγέννητου γιου του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Το βράδυ της Τετάρτης ο Πιρς Μόργκαν αποκάλυψε στο βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι Talk TV την ταυτότητα αυτών των δύο προσώπων, τα ονόματα των οποίων δημοσιεύτηκαν κατά λάθος στην ολλανδική έκδοση ενός νέου βιβλίου για τη βασιλική οικογένεια. Στο μακρύ μονόλογό του, ο δημοσιογράφος είπε ότι το βρετανικό κοινό, που συμμετέχει στη χρηματοδότηση της βασιλικής οικογένειας, έχει το δικαίωμα να γνωρίζει αυτά που έμαθαν οι αναγνώστες του βιβλίου στην Ολλανδία. Έκρινε επίσης ότι η αποκάλυψη των ονομάτων θα επέτρεπε να διεξαχθεί ένας «ανοιχτός διάλογος» για το θέμα.

Να σημειωθεί πάντως ότι ο ολλανδικός εκδοτικός οίκος Xander Uitgevers ανακοίνωσε ότι αποσύρει προσωρινά από την κυκλοφορία το βιβλίο λόγω ενός «λάθους» στο κείμενο. Η παράγραφος στην οποία κατονομάζονται τα δύο μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν υπάρχει στην αγγλική έκδοση.

Μια πηγή του Μπάκιγχαμ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Εξετάζουμε όλες τις επιλογές».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Telegraph, τα ανάκτορα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησαν στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2020, έναν χρόνο μετά τη φυγή τους από τη Βρετανία και την εγκατάστασή τους στις ΗΠΑ, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ υποστήριξαν ότι ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας διερωτήθηκε, όταν η Μέγκαν ήταν έγκυος, τι χρώμα θα ήταν το δέρμα του μωρού. Αργότερα διευκρινίστηκε ότι δεν επρόκειτο για τη βασίλισσα Ελισάβετ, ούτε για τον σύζυγό της, τον πρίγκιπα Φίλιππο.

Η συνέντευξη αυτή στάθηκε αφορμή να ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση στη Βρετανία για τον ρατσισμό στη χώρα, με αφορμή και τη στάση των ταμπλόιντ εφημερίδων απέναντι στη Μέγκαν, που είναι μιγάδα. Πρόσφατα, ο Χάρι είπε σε άλλη συνέντευξη πως ούτε ο ίδιος ούτε η Μέγκαν κατηγόρησαν οποιονδήποτε στη βασιλική οικογένεια για ρατσισμό.

Στο βιβλίο Endgame ο Ομιντ Σκόμπι, που φέρεται να είναι κοντά στον Χάρι και τη Μέγκαν, μιλάει για δύο πρόσωπα που συζητούσαν το χρώμα του δέρματος του μωρού, όμως φρόντισε να μην αποκαλύπτεται η ταυτότητά τους σε καμία εκδοχή του κειμένου του στα αγγλικά.

Ο βασιλιάς Κάρολος, που βρίσκεται στο Ντουμπάι για τη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP28) απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα σήμερα. «Είμαι μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ, πρόσφατα γιόρτασα κάτι αρχαία γενέθλια και αναρρώνω από το σοκ», αστειεύτηκε ο βασιλιάς, που στις αρχές του μήνα έκλεισε τα 75 του, στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Νιγηρίας Μπόλα Τινούμπου.

