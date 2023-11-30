«Είμαι πολύ καλά… σχεδόν…». Αυτή τη σιβυλλική δήλωση έκανε την Πέμπτη ο βασιλιάς Κάρολος προσερχόμενος στη σύνοδο των COP28 για την κλιματική αλλαγή στο Ντουμπάι στη σκιά του νέου σκανδάλου στο οποίο παρουσιάζεται να είναι το ένα από τα δύο μέλη της βασιλικής οικογένειας (το άλλο η Κέιτ Μίντλετον) που έκαναν ρατσιστικά σχόλια για το χρώμα του πρίγκιπα Άρτσι πριν γεννηθεί.



Ο βασιλιάς θα δώσει μια ομιλία για το περιβάλλον στο Ντουμπάι και ρωτήθηκε από τον πρόεδρο της Νιγηρίας, Μπόλα Τινούμπου πώς είναι η υγεία του.



Τα ονόματα του Καρόλου και της Μέγκαν αναγράφονται στην ολλανδική έκδοση του βιβλίου «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival» του Oμιντ Σκόμπι, με τον συγγραφέα να αναφέρει ότι «γράφτηκαν κατά λάθος».

Την Τετάρτη, ο γνωστός Βρετανός δημοσιογράφος και τηλεπερσόνα Πιρς Μόργκαν εμφανίστηκε στην εκπομπή του «Piers Morgan Uncensored» και αποκάλυψε τα ονόματα.

«Αν οι Ολλανδοί μπαίνουν σε ένα βιβλιοπωλείο και μπορούν να δουν αυτά τα ονόματα, τότε δικαιούστε να τα μάθετε και εσείς, οι Βρετανοί που πληρώνετε φόρους» επισήμανε, παρότι τα αντίτυπα αποσύρθηκαν άρον – άρον από τα ράφια των ολλανδικών βιβλιοπωλείων.

Σημειώνεται ότι τα ονόματα των δύο μελών της βασιλικής οικογένειας δεν αποκαλύπτονται από τα βρετανικά ΜΜΕ, παρότι πλέον είναι κοινός τόπος, καθώς τα ανάκτορα εξετάζουν να κινηθούν νομικά κατά του Πιρς Μόργκαν.

