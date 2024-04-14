Το... απόλυτο χάος στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι προσπαθεί να αποτρέψει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με τη New York Times, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αμέσως μετά την επίθεση του Ιράν και φαίνεται να απέτρεψε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό από ένα άμεσο χτύπημα στο Ιράν ως αντίποινά, κάτι που αν συνέβαινε, θα άνοιγε τις πύλες της κόλασης στην περιοχή και όχι μόνο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Μπάιντεν με τον Νετανιάχου, τού είπε ότι η αναχαίτιση σχεδόν όλων των ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση αποτελούσε μια σημαντική νίκη και επομένως δεν απαιτούνται περαιτέρω αντίποινα.

Ο Τζο Μπάιντεν και η ομάδα του, ελπίζοντας να αποφύγουν την περαιτέρω κλιμάκωση που θα οδηγήσει σε έναν ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, συμβούλευσαν το Ισραήλ ότι η επιτυχής άμυνά του κατά των ιρανικών αεροπορικών επιδρομών αποτελούσε μια σημαντική στρατηγική νίκη που μπορεί να μην απαιτήσει άλλον γύρο αντιποίνων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, τα συναισθήματα ήταν έντονα ανάμεσα στους Ισραηλινούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια των τηλεφωνημάτων επαφών με Αμερικανούς αξιωματούχους μέχρι αργά το βράδυ.

Οι αμερικανοί αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψουν ευαίσθητες συζητήσεις, τόνισαν ότι η απόφαση τελικά εναπόκειται στο Ισραήλ, ωστόσο απετράπη η επίθεση εκείνη τη στιγμή, που θα επέφερε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Ο κ. Μπάιντεν μίλησε με τον κ. Νετανιάχου το Σάββατο μετά την ιρανική επίθεση και επανέλαβε τη «σιδηρά δέσμευσή του» για την ασφάλεια του Ισραήλ. Αν και ο πρόεδρος δεν αποκάλυψε δημόσια τι είπε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, σε δήλωση που κυκλοφόρησε μετά την κλήση, άφησε να εννοηθεί η επιθυμία του για αυτοσυγκράτηση.

«Του είπα ότι το Ισραήλ επέδειξε μια αξιοσημείωτη ικανότητα να αμύνεται και να νικάει ακόμη και πρωτοφανείς επιθέσεις – στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στους εχθρούς του ότι δεν μπορούν να απειλήσουν αποτελεσματικά την ασφάλειά», είπε ο κ. Μπάιντεν.

Πηγή: skai.gr

