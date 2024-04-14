Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ συγκαλεί την ερχόμενη Τρίτη 16 Απριλίου, ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

«Μετά τις ιρανικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, συγκάλεσα έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, την Τρίτη. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση και την ασφάλεια της περιοχής», ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα "Χ".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

