Τη θέση του Τζο Μπάιντεν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξέφρασε για μία ακόμη φορά ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι.

«Ο πρόεδρος δεν πιστεύει ότι χρειάζεται να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση η κατάσταση», τόνισε ο Κίρμπι, προσθέτοντας ότι ο Τζο Μπάιντεν εργάζεται σε «διπλωματικό επίπεδο» συγκαλώντας μια συνάντηση της G7 αργότερα σήμερα.

«Αυτό που επέδειξε το Ισραήλ χθες το βράδυ ήταν μια απίστευτη ικανότητα να αμύνεται. Απλώς η δική του στρατιωτική υπεροχή ήταν πολύ αξιοσημείωτη χθες», τόνισε και πρόσθεσε: «Πολύ λίγα συστήματα πέρασαν και η ζημιά ήταν εξαιρετικά ελαφριά».

«Ο πρόεδρος είναι ξεκάθαρος. Δεν θέλουμε να κλιμακωθεί αυτό. Οι επόμενες ώρες και μέρες θα μας πουν πολλά», τόνισε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου ασφαλείας..

