Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα πως «πιστεύει» ότι μια συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας είναι κοντά, στο περιθώριο μιας τελετής στον Λευκό Οίκο.

Ένας δημοσιογράφος του έθεσε την εξής ερώτηση: «Είναι κοντά μια συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων;» και ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Πιστεύω».

«Πιο κοντά από ποτέ» είναι η επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς, εκτίμησε με τη σειρά του ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι.

«Βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία για τους ομήρους», είπε αναφερόμενος στην πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας για την απελευθέρωση δεκάδων εκ των περίπου 240 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Αρνήθηκε ωστόσο να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.

Την αισιοδοξία του δεν έκρυψε νωρίτερα σήμερα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος στο περιθώριο εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο είπε σε δημοσιογράφους ότι πιστεύει πως είναι κοντά η επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

