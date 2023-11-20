Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Παζάρι για τους ομήρους και στο βάθος κατάπαυση του πυρός

Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με το ενδεχόμενο προσωρινής κατάπαυσης του πυρός να παραμένει στο τραπέζι ως αντάλλαγμα. Ισραήλ, Χαμάς και Ηνωμένες Πολιτείες επισήμως διαψεύδουν ότι έχουν καταλήξει σε κάποια συμφωνία όμως οι ψίθυροι περί προόδου των συζητήσεων πυκνώνουν.

Το Κατάρ το οποίο διαδραματίζει κομβικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των απαχθέντων επιβεβαιώνει ότι Ισραήλ και Χαμάς είναι κοντά στο «να τα βρουν». Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός της χώρας, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί μιλώντας από τη Ντόχα στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, ανέφερε ότι είναι βέβαιος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, προσθέτοντας ότι οι προκλήσεις για την επίτευξή της παραμένουν «πολύ μικρές».

Είχε προηγηθεί ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post το οποίο ανέφερε ότι Ισραήλ και Χαμάς έχουν καταλήξει σε ένα σχέδιο συμφωνίας έξι σελίδων για την απελευθέρωση περίπου 50 ομήρων – που θα μπορούσε να αρχίσει ακόμη και την τελευταία στιγμή - με αντάλλαγμα πενθήμερη κατάπαυση του πυρός.

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε το δημοσίευμα υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας με τον ίδιο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να ξεκαθαρίζει ότι θα μπορούσε να συμφωνήσει σε προσωρινή και μόνο κατάπαυση του πυρός και με αντάλλαγμα, φυσικά, την επιστροφή των ομήρων. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να απαριθμήσει εκ νέου τους τρεις στόχους της χώρας του: πρώτον τη συντριβή της Χαμάς, δεύτερον την απελευθέρωση των ομήρων και τρίτον την εξάλειψη κάθε απειλής από η Γάζα.

Ωστόσο, την Κυριακή, ο ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μίχαελ Χέρτζογκ, μιλώντας στο αμερικανικό ABC, τόνισε ότι ελπίζει πως «τις επόμενες ημέρες» θα επιτευχθεί συμφωνία για την απελευθέρωση ενός σημαντικού αριθμού των απαχθέντων από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση. Μάλιστα προσέθεσε ότι «γίνονται σοβαρές προσπάθειες» αλλά, όσο λιγότερες λεπτομέρειες αποκαλύπτει, «τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες για μια τέτοια συμφωνία».

Μέχρι στιγμής έχουν απελευθερωθεί τέσσερις από τους ομήρους με την αγωνία και τον θυμό στο εσωτερικό του Ισραήλ να κορυφώνονται ενόσω η μεγαλειώδης πορεία διάρκειας πέντε ημερών των εκατοντάδων συγγενών των ομήρων αλλά και υποστηρικτών τους να φτάνει τελικά στην Ιερουσαλήμ απαιτώντας συνάντηση με τον Νετανιάχου και τα μέλη του πολεμικού υπουργικού του συμβουλίου.

Στο σύνολό τους πιστεύεται ότι οι όμηροι είναι 239 άνθρωποι από 26 διαφορετικές χώρες, μεταξύ αυτών και ορισμένοι με διπλή υπηκοότητα. Από την πλευρά της, η Χαμάς ισχυρίζεται ότι 30 εξ αυτών είναι νεκροί εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών – ισχυρισμοί οι οποίοι δεν επιβεβαιώνονται από καμία ανεξάρτητη πηγή με αναλυτές να μην αποκλείουν αυτοί να αφορούν σε μία προσπάθεια της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης να αποτρέψει το Ισραήλ από την περαιτέρω κλιμάκωση των επιχειρήσεών του στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι συνομιλίες για το θέμα συνεχίζονται όπως όμως και οι δηλώσεις με τον υψηλόβαθμο σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, για θέματα Μέσης Ανατολής, Κέβιν ΜακΓκερκ να επιλέγει να ασκήσει πίεση και από το Μπαχρέιν και τη Σύνοδο Κορυφής για την ασφάλεια «Διάλογος της Μανάμα» τονίζει ότι το βάρος απελευθέρωσης των απαχθέντων ανήκει στη Χαμάς.

Το θρίλερ παραμένει με το παζάρι των συζητήσεων να βρίσκεται σε εξέλιξη και τις διεθνείς πιέσεις για κατάπαυση του πυρός να δυναμώνουν.

