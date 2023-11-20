Ένταση προκλήθηκε στη Κνεσέτ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ, όταν βουλευτές του ακροδεξιού κόμματος Otzma Yehudit επιτέθηκαν λεκτικά σε μέλη των οικογενειών των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Γάζα.

Οι συγγενείς των ομήρων αντιδρούν στην πρόταση του κόμματος για την επιβολή θανατικής ποινής σε τρομοκράτες, φοβούμενοι ότι ένας τέτοιος νόμος θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους αιχμάλωτους συγγενείς τους.

בושה בכנסת: ח"כ אלמוג כהן צעק על משפחות החטופים שדרשו לעצור את הדיון - "אין לכם מנדט על הכאב" | ישירhttps://t.co/CcGiHvjjHO



📸: מתוך ערוץ הכנסת pic.twitter.com/MGrfPZWVNK — החדשות - N12 (@N12News) November 20, 2023

«Σταματήστε να μιλάτε για τη δολοφονία Αράβων και αρχίστε να μιλάτε για τη σωτηρία Εβραίων», φωνάζει ο συγγενής ενός από τους ομήρους του οποίου η γυναίκα και η κόρη κρατούνται αιχμάλωτοι, κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας της Κνεσέτ, η οποία προετοιμάζει τη νομοθεσία.

«Δεν έχετε μονοπώλιο στον πόνο», φωνάζει ο βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος, Αλμόγκ Κοέν . «Έχουμε θάψει επίσης περισσότερους από 50 φίλους».

«Ο φίλος μου είναι όμηρος στη Γάζα και παρεμπιπτόντως δεν έχει ακούσει ποτέ για σένα. Μην μιλάτε για εμάς που θέλουμε να σκοτώσουμε Άραβες. Δεν πήγαμε να τους σκοτώσουμε εκείνο το Σαμπάτ [7 Οκτωβρίου]. ήρθαν να μας σκοτώσουν», λέει.

Αντίστοιχα, η Λίμορ Σον Χαρ-Μελέχ του ίδιου κόμματος φωνάζει στους συγγενείς των ομήρων «φιμώνετε άλλες οικογένειες». Η ακρόαση κατέληξε σε χάος με όλες τις πλευρές να ουρλιάζουν η μία στην άλλη για την επίμαχη νομοθεσία.

Νωρίτερα, η πρόεδρος της επιτροπής του Otzma Yehudit, Ζβίκα Φογκέλ, είπε ότι κάθε τρομοκράτης της Χαμάς «είναι Άιχμαν», αναφερόμενη στον ναζιστή εγκληματία πολέμου Άντολφ Άιχμαν που καταδικάστηκε στο Ισραήλ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα κατά του εβραϊκού λαού και απαγχονίστηκε.

Ο Φόγκελ κατηγορεί όποιον επιχειρηματολογεί κατά της νομοθεσίας ότι «εκπροσωπεί τη Χαμάς περισσότερο από ό,τι εκπροσωπεί το κράτος του Ισραήλ».

Ερωτηθείς από ένα μέλος της οικογένειας ενός ομήρου εάν πιστεύει ότι οι οικογένειες χρησιμοποιούνται, ο Φόγκελ απαντά: «Υπονοώ ότι η Χαμάς προσπαθεί να σας εκμεταλλευτεί, ναι. Και δεν υπαινίσσομαι. Το λέω ανοιχτά».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «δεν χρειάζεται να ταΐζουμε αυτά τα θηρία, δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε αυτό το τέρας… Αυτή η [νομοθεσία] δεν έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο της επιστροφής των ομήρων. Και όποιος προσπαθεί να το παρουσιάσει ως αντίφαση είναι κάποιος που προσπαθεί να εκπροσωπήσει τη Χαμάς περισσότερο από το κράτος του Ισραήλ».

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαϊρ Λαπίντ καταδίκασε την επίθεση του ακροδεξιού βουλευτή αναφέροντας ότι «πρέπει να ντρέπεται για τον εαυτό του».



Πηγή: skai.gr

