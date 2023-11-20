Το μυστήριο γύρω από τον ναό των Σουμέριων στην αρχαία πόλη Girsu - στη σύγχρονη πόλη Tello του Ιράκ - λύθηκε επιτέλους. Αρχαιολόγοι βρήκαν αποδείξεις ότι ο αρχαίος αυτός ιρακινός ναός, ηλικίας 4.000 ετών, ήταν αφιερωμένος στον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος λατρευόταν στην περιοχή ως «θεϊκή φιγούρα».

Οι επιστήμονες είχαν προβληματιστεί με την ανακάλυψη ελληνικών επιγραφών και αρχαίων ελληνικών νομισμάτων στον χώρο ανασκαφής του ναού.

Τώρα, οι αρχαιολόγοι του Βρετανικού Μουσείου πιστεύουν ότι ο ναός του Μεγάλου Αλεξάνδρου ιδρύθηκε στην Girsu, πιθανώς από τον ίδιο τον Αλέξανδρο.

Αναπαράσταση του ναού του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Η Girsu ήταν μια πόλη των Σουμερίων, ενός από τους πρώτους γνωστούς πολιτισμούς στην ιστορική περιοχή της νότιας Μεσοποταμίας.

Αφού ξεκίνησαν οι ανασκαφές τον 19ο αιώνα, οι αρχαιολόγοι υποψιάζονταν ότι υπήρχε ελληνική «κατασκευή» στην αρχαία Girsu, αλλά η μόνη απόδειξη ήταν μια μυστηριώδης πλάκα, η οποία έγραφε στα ελληνικά και στα αραμαϊκά: «Adad-nadin-aḫḫe» που σημαίνει «δωρητής των δύο αδελφών».

Αυτό που προβλημάτιζε στους ερευνητές ήταν ότι ο ναός είχε εγκαταλειφθεί το 1750 π.Χ., περισσότερα από 1.000 χρόνια πριν καν γεννηθεί ο Μέγας Αλέξανδρος.

Η περιοχή των ανασκαφών στην αρχαία Girsu

Ο αρχαιολόγος του Βρετανικού Μουσείου Dr Sebastien Rey πιστεύει τώρα ότι οι Έλληνες είχαν ιδρύσει τον δικό τους ναό στον αρχαίο χώρο, ενδεχομένως για να δηλώσουν τη θεότητα του Αλέξανδρου.

«Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Οι ανακαλύψεις μας τοποθετούν τον μετέπειτα ναό την περίοδο που ο Μέγας Αλέξανδρος ζούσε», είπε ο Δρ Ρέι. «Βρήκαμε αρχαίες προσφορές, τα είδη των προσφορών που έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες μετά από μια μάχη, όπως πχ φιγούρες αλόγων, στρατιωτών και ιππέων» δήλωσε.

Ancient Iraqis may have worshipped Alexander the Great: Archaeologists discover a temple where the Greek king was proclaimed 'divine' 2,300 years ago https://t.co/9619OyZcHP pic.twitter.com/Js7tDt53cF — Daily Mail Online (@MailOnline) November 20, 2023

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν ασημένια νομίσματα δίπλα σε ένα βωμό με προσφορές που συνήθως βρίσκονταν σε αρχαίους ελληνικούς ναούς. Οι προσφορές περιλάμβαναν ιππείς από τερακότα που έμοιαζαν πολύ με την προσωπική φρουρά του νεαρού στρατηλάτη. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι ο χώρος χρησιμοποιήθηκε ως τόπος λατρείας από τις άνδρες και την συνοδεία του Μέγα Αλεξάνδρου.

Αλογο από τερακότα που βρέθηκε στον ναό του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι αυτά τα ευρήματα σημαίνουν ότι όποιος έκανε τις προσφορές στον ναό ή ήταν πολύ κοντά στον Αλέξανδρο ή ακόμα και ότι έγιναν από τον ίδιο τον κατακτητή.

«Υπάρχει μια πιθανότητα, δεν θα μάθουμε ποτέ με βεβαιότητα, ότι μπορεί ο Μέγας Αλέξανδρος να είχε έρθει εδώ, όταν επέστρεφε στη Βαβυλώνα, λίγο πριν πεθάνει και να έχτισε το ναό του», είπε ο Δρ Ρέι στην Telegraph.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.