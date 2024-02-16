«Ο Πούτιν είναι υπεύθυνος για τον θάνατο του Ναβάλνι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μιλώντας από τον Λευκό Οίκο.

Ο Μπάιντεν ανέφερε ότι ο Ναβάλνι στάθηκε γενναία στη βία του καθεστώτος Πούτιν, για το οποίο φυλακίστηκε, δηλητηριάστηκε - και τίποτα από αυτά δεν τον εμπόδισε να σταθεί στο Κρεμλίνο.

Επαίνεσε τη γενναιότητα του Ναβάλνι, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είχε ζήσει στο εξωτερικό εξόριστος αφού δηλητηριάστηκε το 2020 - αλλά δεν το έκανε. Ήταν τόσα πολλά πράγματα που δεν ήταν ο Πούτιν - ήταν γενναίος, αφοσιωμένος και πίστευε ότι μια Ρωσία για όλους ήταν μια Ρωσία για την οποία «άξιζε να παλέψεις».

Ο Μπάιντεν σημείωσε ότι αυτή είναι η ώρα για «μεγαλύτερη ενότητα» μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ να σταθούν ενάντια στον Βλαντιμίρ Πούτιν, παρά τις «απελπισμένες προσπάθειες του Ρώσου προέδρου να εξαλείψει κάθε αντίθεση».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε τα συλλυπητήριά του στο επιτελείο του Ναβάλνι και την οικογένειά του.

«Ο Θεός να ευλογεί τον Αλεξέι Ναβάλνι, το θάρρος του δεν θα ξεχαστεί», πρόσθεσε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από BBC news

Πηγή: skai.gr

