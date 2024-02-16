Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα μιλήσει την Παρασκευή από τον Λευκό Οίκο για τον θάνατο του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι δηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για το μεσημέρι (τοπική ώρα) ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του Μπάιντεν στην Ανατολική Παλαιστίνη, στο Οχάιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημερώθηκε νωρίτερα για τον θάνατο του Ναβάλνι, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, απαντώντας νωρίτερα σε αναφορές ότι ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε στη φυλακή, είπε στους δημοσιογράφους που ταξίδευαν μαζί του στο Μόναχο της Γερμανίας την Παρασκευή ότι «η Ρωσία είναι υπεύθυνη για αυτό».



Αν και ο Μπλίνκεν είπε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εργάζονται για να επιβεβαιώσουν τον θάνατο του Ναβάλνι, κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ θεωρούν τη Ρωσία ως υπεύθυνη για τον θάνατο του ηγέτη της αντιπολίτευσης.



«Για περισσότερο από μια δεκαετία, η ρωσική κυβέρνηση — (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν — δίωκε, δηλητηρίασε και φυλάκισε τον Αλεξέι Ναβάλνι και τώρα αναφέρει τον θάνατό του. Πρώτα και κύρια, αν αυτές οι αναφορές είναι ακριβείς, η καρδιά μας είναι στη σύζυγό του και στην οικογένειά του.



«Πέρα από αυτό, ο θάνατός του σε μια ρωσική φυλακή και η εμμονή και ο φόβος ενός ανθρώπου υπογραμμίζουν μόνο την αδυναμία και τη σήψη στην καρδιά του συστήματος που έχει χτίσει ο Πούτιν», συνέχισε ο Μπλίνκεν. Η Ρωσία είναι υπεύθυνη για αυτό. Θα μιλήσουμε με πολλές άλλες χώρες που ανησυχούν για τον Αλεξέι Ναβάλνι, ειδικά αν αυτές οι αναφορές αποδειχθούν αληθείς».

