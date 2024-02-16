Ως «δείγμα της βαρβαρότητας» του Βλαντίμιρ Πούτιν περιέγραψε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις τον θάνατο του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι σε ρωσική φυλακή.

«Είναι απολύτως σαφές ότι ο Πούτιν είναι υπεύθυνος», δήλωσε η Κάμαλα Χάρις από την Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια στην οποία συμμετέχει. Η αμερικανίδα αντιπρόεδρος έκανε λόγο για «πλήρη αποτυχία» της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς, όπως είπε, έχουν ανακαταληφθεί τα μισά εδάφη που κατείχε η Ρωσία στην αρχή του πολέμου, ενώ η Μόσχα έχει 300.000 θανάτους - πέντε φορές περισσότερους από αυτούς που είχε στο Αφγανιστάν σε δέκα χρόνια - και έχει χάσει τα δύο τρίτα των αρμάτων μάχης της και το ένα τρίτο του στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Η Κάμαλα Χάρις επαναβεβαίωσε επίσης την αποφασιστικότητα της ίδιας και του προέδρου Τζο Μπάιντεν να συνεχίσουν να στηρίζουν την χώρα στην άμυνά της εναντίον των ρωσικών επιθέσεων: «Πολλοί πίστευαν ότι το Κίεβο θα έπεφτε μέσα σε λίγες ημέρες. Αλλά το Κίεβο εξακολουθεί να στέκεται, χάρη στο θάρρος του ουκρανικού λαού, χάρη στην ηγεσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και χάρη στην υποστήριξη 50 χωρών, με επικεφαλής τις ΗΠΑ», δήλωσε και υποσχέθηκε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το Κογκρέσο να εγκρίνει τους πόρους και τα όπλα που χρειάζεται η Ουκρανία. «Αν αποτύχουμε σε αυτό, θα είναι ένα δώρο στον Πούτιν», είπε χαρακτηριστικά.

Η Κάμαλα Χάρις αναφέρθηκε ακόμη στην «θεμελιώδη βούληση» του Τζο Μπάιντεν οι ΗΠΑ να διατηρήσουν τον ηγετικό τους ρόλο και να υπερασπίζονται τις δημοκρατικές αξίες. «Υπάρχουν όμως άνθρωποι που αυτό το απορρίπτουν και ισχυρίζονται ότι είναι προς το συμφέρον των Αμερικανών να απομονωθούμε και να συνδεθούμε με δικτάτορες (…) Αυτή η αντίληψη για τον κόσμο είναι επικίνδυνη. Είναι αποσταθεροποιητική, κοντόφθαλμη, θα αποδυνάμωνε τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα υπονόμευε την παγκόσμια σταθερότητα», υπογράμμισε η αμερικανίδα αντιπρόεδρος, με το βλέμμα στον υποψήφιο για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες δήλωσε ότι δεν θα παρείχε στήριξη σε χώρα - μέλος του ΝΑΤΟ σε περίπτωση που δεχόταν επίθεση, εφόσον η συγκεκριμένη χώρα δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες. Όπως είπε μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος θα μπορούσε ακόμη και να ενθαρρύνει την Μόσχα να επιχειρήσει μια τέτοια επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

