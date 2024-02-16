Πεσκόφ: «Λυσσασμένες» και απολύτως απαράδεκτες οι αντιδράσεις της Δύσης για τον Ναβάλνι 

«Λυσσασμένες» και απολύτως απαράδεκτες χαρακτήρισε το Κρεμλίνο τις αντιδράσεις της Δύσης για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι.



«Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια θανάτου» τόνισε ο εκπρόσωπος του πρόεδρου Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ στους Ρώσους δημοσιογράφους.



«Προφανώς, πρόκειται για απολύτως λυσσασμένες δηλώσεις» τόνισε ο Πεσκόφ.



«Θεωρούμε απολύτως απαράδεκτες τέτοιες δηλώσεις, είναι απαράδεκτες» πρόσθεσε ο Ρώσος αξιωματούχος.



«Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες από γιατρούς, ιατροδικαστές, δεν υπάρχουν τελικές πληροφορίες από την Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία» σημείωσε.



«Έγινε ενημέρωση στον πρόεδρο (Πούτιν), το FSIN (την Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία) κάνει ό,τι πρέπει να γίνει» ανέφερε.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε νωρίτερα ότι αυτό που αποκάλεσε δυτικές κατηγορίες για το θάνατο του φυλακισμένου αντιπολιτευόμενου ηγέτη Αλεξέι Ναβάλνι, είναι «αποκαλυπτικές για την ίδια τη Δύση».

Σε δήλωσή της, την οποία δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας Telegram, η Ζαχάροβα αναφέρει πως τα ιατροδικαστικά αποτελέσματα για το θάνατο του Ναβάλνι δεν είναι ακόμα διαθέσιμα, όμως η Δύση έχει ήδη καταλήξει στα δικά της συμπεράσματα.

Η Ζαχάροβα δεν διευκρίνισε σε ποιες κατηγορίες αναφέρεται.

Πηγή: skai.gr

