«Απασφάλισε» την Τετάρτη ο Τζο Μπάιντεν καθυβρίζοντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέταξε τον Ρώσο ομόλογό τον ανάμεσα στις «υπαρξιακές απειλές» για την ανθρωπότητα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο (Καλιφόρνια) στην οποία συναντήθηκε με δωρητές του Δημοκρατικού κόμματος, ενώ από το «στόχαστρό» του δεν… γλίτωσε ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρεπουμπλικάνος προκάτοχός του με τον οποίο αναμένεται να αναμετρηθεί ξανά στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

«Η υπαρξιακή απειλή είναι η κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν επίσης αυτός ο τρελός σκύλας γιος (σ.σ. ‘crazy SOB’), ο Πούτιν και άλλες, και πάντα πρέπει να ανησυχούμε για το ενδεχόμενο πυρηνικού πολέμου, όμως η υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα είναι η κλιματική αλλαγή», ανέφερε ο Δημοκρατικός πρόεδρος, 81 ετών, υποψήφιος για την επανεκλογή του, σε σύντομη ομιλία του, με παρούσα ολιγομελή ομάδα δημοσιογράφων.

Το ακρώνυμο τριών γραμμάτων που χρησιμοποίησε ο κ. Μπάιντεν παραπέμπει στη φράση «son of a bitch» (που μπορεί να αποδοθεί ως «σκύλας γιος» ή «πουτ... γιος» στα ελληνικά).

Καταφέρθηκε εξάλλου εναντίον του προκατόχου του στην προεδρία, του κ. Τραμπ, με αφορμή την αντίδρασή του στον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή. Ο Ρεπουμπλικάνος παρομοίασε προχθές τα προβλήματά του με την αμερικανική δικαιοσύνη με τον διωγμό του Ρώσου αντιπολιτευόμενου.

«Αν σας έλεγα εγώ τίποτα τέτοιο πριν από 10 ή 15 χρόνια, θα νομίζατε όλοι πως χρειάζομαι εγκλεισμό σε ψυχιατρείο», πέταξε ο κ. Μπάιντεν. «Δεν ξέρω πώς διάολο του ήρθε», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν τον Ρώσο ομόλογό του «χασάπη» και «εγκληματία πολέμου». Διεμήνυσε πως αύριο Παρασκευή θα ανακοινώσει νέες, «μείζονες» κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας εξαιτίας του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι. Κατηγορεί προσωπικά τον ρώσο ομόλογό του και τους «τραμπούκους» του για τον θάνατο του αντιπολιτευόμενου.

Το Κρεμλίνο από την πλευρά του χαρακτήρισε απαράδεκτη την κατηγορία δυτικών πολιτικών πως για τον θάνατο του αντιπολιτευόμενου ευθύνεται ο ρώσος πρόεδρος. Ο Τζο Μπάιντεν, που φέρεται να βρίζει πολύ κατ’ ιδίαν, είχε χρησιμοποιήσει την ίδια έκφραση, «son of a bitch», αντιδρώντας σε ερώτηση που τού υπέβαλε δημοσιογράφος του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ, τον Ιανουάριο του 2022, πιθανόν χωρίς να συνειδητοποιεί πως το μικρόφωνό του παρέμενε ανοικτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

