Ένας πρώην πληροφοριοδότης του FBI, ο οποίος διώκεται επειδή είπε ψέματα και κατασκεύασε ψευδείς κατηγορίες για διαφθορά εναντίον του Τζο Μπάιντεν και του γιου του, ομολόγησε στους ερευνητές ότι λάμβανε πληροφορίες από πρόσωπα που συνδέονται με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, ανέφεραν χθες, Τρίτη, αμερικανοί εισαγγελείς, οι οποίοι χαρακτήρισαν τις πληροφορίες αυτές «ψεύδη».

Ο Αλεξάντερ Σμιρνόφ, 43 ετών, ένας αμερικανοϊσραηλινός πρώην πληροφοριοδότης της ομοσπονδιακής αστυνομίας ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στο Λας Βέγκας, είναι ύποπτος ότι είπε ψέματα όταν κατηγόρησε τον αμερικανό πρόεδρο και τον γιό του, τον Χάντερ Μπάιντεν, ότι έλαβαν από 5 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας σε δωροδοκία για να επιτρέψουν σε μια ουκρανική εταιρεία φυσικού αερίου, την Burisma, να διαφύγει διώξεων.

Σύμφωνα όμως με τον εισαγγελέα Ντέιβιντ Ουάις και άλλους δικαστικούς, «η παραπληροφόρηση που (ο Σμιρνόφ) διανέμει δεν περιορίζεται στο 2020. Περιλαμβάνει νέα ψέματα που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στις αμερικανικές εκλογές (του 2024), έπειτα από μια συνάντηση το Νοέμβριο με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

«Κατά την ανάκρισή του υπό κράτηση στις 14 Φεβρουαρίου, ο Σμιρνόφ παραδέχθηκε πως αξιωματούχοι, που συνδέονται με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, εμπλέκονταν στη διανομή μιας ιστορίας» σχετικά με τον Χάντερ Μπάιντεν, προσθέτουν οι εισαγγελείς σε δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε σε δικαστήριο της Νεβάδα.

Η δεξιά κατηγορεί τον Τζο Μπάιντεν, μέχρι τώρα χωρίς αποδείξεις, ότι χρησιμοποίησε την επιρροή του όταν ήταν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα (2009-2017) για να επιτρέψει στον γιό του, τον Χάντερ, να κάνει ύποπτες δουλειές στην Ουκρανία και την Κίνα.

Η αφήγηση του Σμιρνόφ είχε διαρρεύσει στη δημόσια σφαίρα και είχε γίνει κεντρική στην τροφοδότηση αυτών των υποψιών. Όμως πρόκειται για μια επινοημένη ιστορία, επανέλαβαν χθες, Τρίτη, οι δικαστές, σύμφωνα με τους οποίους οι συνέπειες αυτών των ψευδών κατηγοριών «εξακολουθούν σήμερα να γίνονται αισθητές».

Η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Σμιρνόφ επειδή έδωσε ψευδείς πληροφορίες στο FBI σχετικά με τον Τζο και τον Χάντερ Μπάιντεν αποτελεί πλήγμα για την έρευνα που διεξάγεται από τους ρεπουμπλικανούς του Κογκρέσου εναντίον του αμερικανού προέδρου μερικούς μήνες πριν από μια πιθανή νέα μονομαχία ανάμεσα στον δημοκρατικό απερχόμενο πρόεδρο και τον Ντόναλντ Τραμπ για το Λευκό Οίκο.

Επιχειρηματίας ο οποίος ασχολείται πλέον με τη ζωγραφική, ο Χάντερ Μπάιντεν είναι στόχος των ρεπουμπλικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι τροφοδοτούν τις υποψίες για τις εμπορικές υποθέσεις του στην Ουκρανία και την Κίνα στη διάρκεια της προεδρίας Ομπάμα.

Όμως η δικαστική έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη, για το γιο του προέδρου δεν έχει επιτρέψει μέχρι τώρα να στοιχειοθετηθούν αυτές οι κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

