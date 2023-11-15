Μπάιντεν και Σι Τζινπίνγκ επιθυμούν να αναθερμανθούν οι σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας

Κατά την έναρξη της πολυαναμενόμενης συνάντησής του με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι οι δύο ηγέτες πρέπει να διασφαλίσουν πως «η αντιπαλότητα δεν θα εξελιχθεί σε σύγκρουση», εκφράζοντας την επιθυμία για αναθέρμανση του διαλόγου μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

«Δύο μεγάλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, δεν μπορούν να γυρίσουν την πλάτη η μία στην άλλη», είπε από την πλευρά του ο Σι Τζινπίνγκ στον αμερικανό πρόεδρο, τονίζοντας ότι οι η σύγκρουση και η αντιπαράθεση θα έχουν «αφόρητες συνέπειες για όλους».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαιρέτησε δια χειραψίας τον κινέζο ομόλογό του μόλις βγήκε από το αυτοκίνητό του, λέγοντας «χαίρομαι που σας ξαναβλέπω».

Το τετ-α-τετ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) είναι το πρώτο μεταξύ των δύο ηγετών μετά τη συνάντησή τους στο περιθώριο των εργασιών της G20 στην Ινδονησία πριν από έναν χρόνο. Η συνάντηση σε εξοχική κατοικία που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από το Σαν Φρανσίσκο αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες και έχει στόχο την εξομάλυνση των τεταμένων σχέσεων μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

