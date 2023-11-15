Η γαλλική δικαιοσύνη εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ, τον οποίο κατηγορεί για συνέργεια σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για τις χημικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2013 στη Συρία, ανακοίνωσαν σήμερα μηνυτές.

Δικαστική πηγή επιβεβαίωσε την έκδοση τεσσάρων ενταλμάτων σύλληψης για συνέργεια σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και για συνέργεια σε εγκλήματα πολέμου γι' αυτές τις επιθέσεις με αέριο σαρίν, οι οποίες είχαν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους στις 21 Αυγούστου 2013 στην ανατολική Γούτα, σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Αυτά τα εντάλματα σύλληψης έχουν επίσης στόχο τον αδελφό του Μπασάρ αλ-Άσαντ, τον Μαχέρ, ντε φάκτο αρχηγό της Τέταρτης Μεραρχίας, επίλεκτης μονάδας του συριακού στρατού, καθώς και δύο στρατηγούς, τον Γασάν Αμπάς, διευθυντή του κλάδου 450 του συριακού Κέντρου Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών (CERS), και τον Μπασάμ αλ-Χάσαν, αξιωματικό σύνδεσμο και επικεφαλής της ασφάλειας.

Ανακριτές του τμήματος εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας του Δικαστηρίου του Παρισιού διεξάγουν από τον Απρίλιο του 2021 έρευνες γι' αυτές τις χημικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2013 στη Συρία και αποδίδονται στο καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Η έρευνα άρχισε έπειτα από προσφυγή με υποστήριξη της κατηγορίας από τις οργανώσεις Συριακό Κέντρο για τα Μέσα Ενημέρωσης και την Ελευθερία της Έκφρασης (SCM), Πρωτοβουλία Δικαιοσύνης της Ανοικτής Κοινωνίας (OSJI) και Συριακό Αρχείο.

Οι έρευνες αυτές, οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο της «εξωχώριας αρμοδιότητας» της γαλλικής δικαιοσύνης, αφορούν τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τη νύκτα της 4ης προς την 5η Αυγούστου στις Άντρα και Ντουμα (450 τραυματίες).

«Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ιστορικό δικαστικό προηγούμενο. Είναι μια νέα νίκη για τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους επιζώντες, καθώς και ένα βήμα προς τη δικαιοσύνη και μια διαρκή ειρήνη στη Συρία», αντέδρασε σε ανακοίνωσή του ο Μαζέν Νταρουίς, ιδρυτής και γενικός διευθυντής του SCM.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

