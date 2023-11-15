Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Μπάιντεν υποδέχθηκε τον Σι Τζινπίνγκ στο Σαν Φρανσίσκο - Η θερμή χειραψία και τα χαμόγελα των δύο ηγετών (Βίντεο)

Οι δύο άνδρες είχαν μια θερμή χειραψία έξω από μια γεωργιανή έπαυλη στο Σαν Φρανσίσκο- Ιδιαίτερα ευδιάθετοι οι δύο ηγέτες 

Μπαιντεν - Σι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποδέχθηκε τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Σαν Φρανσίσκο, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC).

Οι δύο άνδρες είχαν μια θερμή χειραψία, με τον Κινέζο ηγέτη να εμφανίζεται χαμογελαστός και ευδιάθετος, όπως σχολιάζει το CNN.

Ως οικοδεσπότης της συνάντησης, ο Τζο Μπάιντεν βγήκε πρώτος από μια γεωργιανή έπαυλη για να καλωσορίσει τον Σι Τζιμπίνγκ. Ένα κόκκινο χαλί έχει στρωθεί ενώ έχουν παραταχθεί πεζοναύτες και από τις δύο χώρες. Παράλληλα κυματίζουν σημαίες και των δύο χωρών.

Μετά το καλωσόρισμα, οι δύο ηγέτες μπήκαν στην έπαυλη χωρίς να απαντήσουν σε καμία ερώτηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζο Μπάιντεν Σι Τζινπίνγκ Κίνα ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark