Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποδέχθηκε τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Σαν Φρανσίσκο, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC).

🚨#BREAKING: President Joe Biden meets Xi Jinping in San Francisco, California pic.twitter.com/JIPWBk0a2K November 15, 2023

Οι δύο άνδρες είχαν μια θερμή χειραψία, με τον Κινέζο ηγέτη να εμφανίζεται χαμογελαστός και ευδιάθετος, όπως σχολιάζει το CNN.

Ως οικοδεσπότης της συνάντησης, ο Τζο Μπάιντεν βγήκε πρώτος από μια γεωργιανή έπαυλη για να καλωσορίσει τον Σι Τζιμπίνγκ. Ένα κόκκινο χαλί έχει στρωθεί ενώ έχουν παραταχθεί πεζοναύτες και από τις δύο χώρες. Παράλληλα κυματίζουν σημαίες και των δύο χωρών.

Biden and Xi greet each other in California pic.twitter.com/Q6uhq7xIT4 — Aaron Rupar (@atrupar) November 15, 2023

Μετά το καλωσόρισμα, οι δύο ηγέτες μπήκαν στην έπαυλη χωρίς να απαντήσουν σε καμία ερώτηση.

