«Διεθνή έρευνα» για επιχειρήσεις Ισραήλ σε νοσοκομεία της Γάζας ζητά το Κατάρ

Το Κατάρ ζήτησε απόψε τη διεξαγωγή «διεθνούς έρευνας» για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ σε νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας, χαρακτηρίζοντας «έγκλημα πολέμου» την έφοδο στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του εμιράτου «καταδικάζει σθεναρά» την επέμβαση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, την οποία θεωρεί «έγκλημα πολέμου και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφωνιών».

Ζητά επίσης να διεξαχθεί κατεπείγουσα διεθνής έρευνα, με την αποστολή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, οι οποίοι θα αναλάβουν να ερευνήσουν «τη στοχοποίηση νοσοκομείων από τον ισραηλινό στρατό κατοχής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

