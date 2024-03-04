Το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέψευσε τη Δευτέρα ρεπορτάζ ότι ο Μπάιντεν αρνήθηκε να μιλήσει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό μετά το μακελειό της περασμένης εβδομάδας στη Γάζα.
Πηγή στο Sky News Arabic ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αρνήθηκε να δεχτεί τηλεφώνημα από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό αφότου Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ σε Παλαιστίνιους που ανέμεναν για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.
Το Τελ Αβίβ ανέφερε ότι, «δεν ζήτησε να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Μπάιντεν μετά το περιστατικό και οι Αμερικανοί, που σε κάθε περίπτωση δεν κατηγορούν το Ισραήλ για το περιστατικό, δεν ζήτησαν τηλεφώνημα με τον πρωθυπουργό».
Ο ισραηλινός στρατός υποσχέθηκε το Σάββατο μια "εξαντλητική και ειλικρινή" έρευνα για τους θανάτους των Παλαιστινίων που περιμένουν στην ουρά για βοήθεια στη Γάζα, ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει καταδίκες και εκκλήσεις για διεθνή έρευνα.
Η Χαμάς κατηγόρησε τα ισραηλινά στρατεύματα ότι πυροβόλησαν κατά χιλιάδων ανθρώπων, ενώ ο IDF επιμένει ότι τα στρατεύματά της πυροβόλησαν μόνο μερικά άτομα που όρμησαν προς το μέρος τους με απειλητικό τρόπο.
Έχουν υπάρξει πολλές αναφορές για εντεινόμενη απογοήτευση στον Λευκό Οίκο με τον Νετανιάχου.
Πηγή: skai.gr
