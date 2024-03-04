Το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέψευσε τη Δευτέρα ρεπορτάζ ότι ο Μπάιντεν αρνήθηκε να μιλήσει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό μετά το μακελειό της περασμένης εβδομάδας στη Γάζα.



Πηγή στο Sky News Arabic ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αρνήθηκε να δεχτεί τηλεφώνημα από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό αφότου Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ σε Παλαιστίνιους που ανέμεναν για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Τοανέφερε ότι, «δεν ζήτησε να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Μπάιντεν μετά το περιστατικό και οι Αμερικανοί, που σε κάθε περίπτωση δεν κατηγορούν το Ισραήλ για το περιστατικό, δεν ζήτησαν τηλεφώνημα με τον πρωθυπουργό».Ο ισραηλινός στρατός υποσχέθηκε το Σάββατογια τους θανάτους των Παλαιστινίων που περιμένουν στην ουρά για βοήθεια στη Γάζα, ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει καταδίκες και εκκλήσεις για διεθνή έρευνα.Η Χαμάς κατηγόρησε τα ισραηλινά στρατεύματαενώ ο IDF επιμένει ότι τα στρατεύματά της πυροβόλησαν μόνο μερικά άτομα που όρμησαν προς το μέρος τους με απειλητικό τρόπο.Έχουν υπάρξει πολλές αναφορές γιαστον Λευκό Οίκο με τον

