Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κυρήχθηκε στο δυτικό τμήμα της Αϊτής σήμερα τα ξημερώματα ( χθες Κυριακή το απόγευμα τοπική ώρα), έπειτα από σειρά αιματηρών επεισοδίων στην πρωτεύουσα και τη μαζική απόδραση χιλιάδων κρατουμένων, ακόμα και από την μεγαλύτερη φυλακή της χώρας, Pénitencier National, στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς.

Η απόδραση χιλιάδων φυλακισμένων έγινε έπειτα από εφόδους βαριά οπλισμένων κακοποιών σε δυο φυλακές, καθώς ο ηγέτης συμμαχίας συμμοριών έχει κλιμακώσει, από την περασμένη Πέμπτη, την προσπάθεια να ανατρέψει τον πρωθυπουργό Αριέλ Ανρί.

Στην προσπάθειά της να ανακτήσει τον έλεγχο και να αποκαταστήσει την τάξη, η κυβέρνηση ανακοίνωσε απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας, με άμεση ισχύ, για «περίοδο 72 ωρών» -που είναι «ανανεώσιμη», σύμφωνα με ανακοίνωσή της- από τις «18:00 ως τις 05:00» μέχρι και την Τετάρτη 6η Μαρτίου.

Από την απαγόρευση εξαιρούνται μόνο δυνάμεις επιβολής της τάξης, πυροσβέστες, πληρώματα ασθενοφόρων και δημοσιογράφοι που διαθέτουν διαπιστεύσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το μέτρο ακολουθεί τη δραματική κλιμάκωση της βίας τα τελευταία 24ωρα, με την πρωτεύουσα να παραλύει, τις επικοινωνίες να κόβονται και δυο μαζικές αποδράσεις κρατουμένων από φυλακές.

Ο «εγκέφαλος» των αποδράσεων και εικόνες χάους στην χώρα

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της μαζικής απόδρασης στην Pénitencier National.

«Καταμετρήσαμε πολλά πτώματα φυλακισμένων», είπε στο πρακτορείο ο Πιερ Εσπεράνς, εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Δικτύου Υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Réseau national de défense des droits humains, RNDDH), εξηγώντας ότι μόλις περίπου εκατό κρατούμενοι απέμεναν στη φυλακή χθες Κυριακή, από τους κάπου 3.800 που βρίσκονταν έγκλειστοι εκεί πριν από την έφοδο βαριά οπλισμένων κακοποιών.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που μετέβη επιτόπου χθες το πρωί είδε τουλάχιστον δέκα πτώματα γύρω από τη φυλακή. Κάποια από τα θύματα έφεραν εμφανή τραύματα από σφαίρες, σημείωσε ο ρεπόρτερ.

Η κυβέρνηση κατήγγειλε τις εφόδους «των βαριά οπλισμένων εγκληματιών που ήθελαν με κάθε κόστος να απελευθερώσουν φυλακισμένους, κυρίως για απαγωγές, φόνους και άλλα σοβαρά εγκλήματα» και «δεν δίστασαν να εκτελέσουν πολίτες, να πυρπολήσουν και να λεηλατήσουν ιδιωτικά και δημόσια αγαθά».

Παραμένει ασαφές σε αυτό το στάδιο πόσοι έγκλειστοι μπόρεσαν να αποδράσουν από τη φυλακή Κρουά ντε Μπουκέ, σημείωσε ο Πιερ Εσπεράνς. Στο συγκεκριμένο κέντρο κράτησης ήταν έγκλειστοι πριν από την επίθεση περίπου 1.450 άνθρωποι, εκτίμησε ο ίδιος.Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, παραμένει βυθισμένη σε σοβαρή κρίση, πολιτική, ανθρωπιστική και ασφαλείας, που επιτάθηκε μετά τη δολοφονία του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ το 2021. Πάνοπλες συμμορίες έχουν πάρει τον έλεγχο μεγάλου μέρους της επικράτειας.

Από την Πέμπτη, συμμορίες επιτίθενται εναντίον στρατηγικών τοποθεσιών στο πλαίσιο «συντονισμένης» δράσης για την ανατροπή του πρωθυπουργού Ανρί.

Πίσω από τις αιματηρές αναταραχές βρίσκεται ο επικεφαλής συμμαχίας συμμοριών Τζίμι Σεριζιέ, ή «Μπάρμπεκιου», πρώην αστυνομικός στον οποίο επιβάλλονται κυρώσεις από τον ΟΗΕ και τις ΗΠΑ.

Στην εξουσία από το 2021, ο Ανρί θεωρητικά θα παραχωρούσε την εξουσία την 7η Φεβρουαρίου, δυνάμει συμφωνίας που είχε συναφθεί τον Δεκέμβριο του 2022. Όμως ανακοίνωσε πως θα παραμείνει στην εξουσία, επιχειρηματολογώντας πως πρέπει να αποκατασταθεί η ασφάλεια ώστε να να μπορέσουν να διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

Η αστυνομία «θα καταδιώξει» τους φυγάδες, θα «συλλάβει» τους εγκληματίες και «τους συνεργούς τους», διαβεβαίωσε χθες η κυβέρνηση.

Την Παρασκευή, η Κένυα και η Αϊτή υπέγραψαν διμερή συμφωνία για την αποστολή κενυατών αστυνομικών στη χώρα της Καραϊβικής, στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής που έχει λάβει πράσινο φως από τον ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ναϊρόμπι, ο πρωθυπουργός Ανρί συζήτησε με τον κενυάτη πρόεδρο Γουίλιαμ Ρούτο «την επιτάχυνση της ανάπτυξης» της διεθνούς οπλισμένης δύναμης αυτής, ωστόσο το χρονοδιάγραμμα συνεχίζει να είναι ασαφές.

Το κοινοβούλιο της Κένυας ενέκρινε την αποστολή, που εμποδιζόταν εξαιτίας απόφασης δικαστή, που τη χαρακτήρισε αντισυνταγματική, στα τέλη Ιανουαρίου.

