Έντονες διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί το νέο μακελειό στη Λωρίδα της Γάζας όπου σύμφωνα με τη Χαμάς, τουλάχιστον 112 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι 760 τραυματίστηκαν στον «κυκλικό κόμβο της Ναμπλούς», στη δυτική Γάζα, τη μεγαλύτερη πόλη του θύλακα, , όταν πλήθος κινήθηκε προς φορτηγά με τρόφιμα και ισραηλινοί στρατιωτικοί άνοιξαν πυρ εναντίο του.



Το Ισραήλ μίλησε για «περιορισμένα» πυρά εναντίον του πλήθους από στρατιώτες του που «απειλούνταν» και διαβεβαίωσε ότι στην πλειονότητά τους οι νεκροί ποδοπατήθηκαν εξαιτίας του πανικού ή «παρασύρθηκαν» από φορτηγά.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε το βράδυ της Πέμπτης το «νέο μακελειό», αυτούς που χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτους» θανάτους, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης της Χαμάς πως πάνω από 110 άνθρωποι χάθηκαν όταν διανομή τροφίμων μετατράπηκε σε χάος.

«Μου προκαλούν φρίκη οι ειδήσεις για το ακόμη ένα μακελειό με θύματα άμαχους στη Γάζα που χρειάζονταν απελπιστικά ανθρωπιστική βοήθεια», ανέφερε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ μέσω X (του πρώην Twitter).

«Οι θάνατοι αυτοί είναι εντελώς απαράδεκτοι», συνέχισε και τόνισε ότι «το να στερείται κόσμος βοήθεια σε τρόφιμα αποτελεί σοβαρή παραβίαση του ΔΑΔ (σ.σ. διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου)». Υπογράμμισε ότι πρέπει να παραχωρηθεί απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την «πιο σθεναρή καταδίκη» του και απαίτησε την «αλήθεια» και «δικαιοσύνη»

«Βαθιά αγανάκτηση για τις εικόνες που φθάνουν σε μας από τη Γάζα, όπου άμαχοι έγιναν στόχος ισραηλινών στρατιωτών», τόνισε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους μέσω X (του πρώην Twitter).

«Εκφράζω την πιο σθεναρή καταδίκη μου για αυτά τα τα πυρά και απαιτώ την αλήθεια, δικαιοσύνη και τήρηση του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας καταδίκασε τα «αδικαιολόγητα ισραηλινά πυρά» κατά τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

«Τα πυρά ισραηλινών στρατιωτών εναντίον αμάχων» που περιμένουν να πάρουν επισιτιστική βοήθεια «είναι αδικαιολόγητα», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία επισημαίνεται ότι «το τραγικό περιστατικό» σημειώνεται σε μια στιγμή που όλο και περισσότεροι παλαιστίνιοι άμαχοι υποφέρουν από την πείνα και τις ασθένειες.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας συμπληρώνει ότι περιμένει από τις ισραηλινές αρχές να ρίξουν φως στην υπόθεση, υπογραμμίζοντας πως «το Ισραήλ οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες διεθνούς δικαίου και να προστατεύει τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε άμαχους πληθυσμούς».

Ο επικεφαλής της ισπανικής διπλωματίας Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες χαρακτήρισε «απαράδεκτα» τα γεγονότα.

«Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται στη Γάζα, με δεκάδες παλαιστίνιους άμαχους νεκρούς καθώς περίμεναν τρόφιμα, υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να υπάρξει κατάπαυση του πυρός», τόνισε ο ΥΠΕΞ της Ισπανίας μέσω X (του πρώην Twitter).

«Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να μπορεί να εισέρχεται ανεμπόδιστα», πρόσθεσε. «Η τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου είναι υποχρεωτική», θύμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

