Μοζαμβίκη: Περισσότεροι από 90 νεκροί σε ναυάγιο

Περισσότεροι από 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ανοικτά της Μοζαμβίκης στο ναυάγιο ενός αλιευτικού που είχε μετατραπεί σε πορθμείο και ήταν υπερφορτωμένο με 130 επιβάτες, ανακοίνωσαν την Κυριακή οι τοπικές αρχές.

«Το πλοίο βυθίσθηκε επειδή ήταν υπερφορτωμένο και ακατάλληλο για τη μεταφορά επιβατών. Ενενήντα ένας άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε ο Χάιμε Νέτο, αξιωματούχος της βόρειας επαρχίας Ναμπούλα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πέντε άτομα διασώθηκαν.

Σύμφωνα με το BBC, βίντεο στα social media που δεν έχει διασταυρωθεί δείχνει δεκάδες πτώματα στην ακτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.