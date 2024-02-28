Μοζαμβίκη: Σχεδόν 70.000 εκτοπισμένοι εξαιτίας επιθέσεων τζιχαντιστών

Η κυβέρνηση της Μοζαμβίκης επιβεβαίωσε χθες Τρίτη ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας πρόσφατου κύματος τζιχαντιστικών επιθέσεων στο βόρειο τμήμα της χώρας της Αφρικής, όμως αποφάσισε να μην κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Μιλάμε για 67.321 εκτοπισμένους», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Φιλιμάου Σουάζε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην πρωτεύουσα Μαπούτου, αναφερόμενος στην κατάσταση στην επαρχία Κάμπου Ντελγκάντου.

Ο αριθμός αυτός, σύμφωνα με τον κ. Σουάζε, «αντιστοιχεί σε 14.270 οικογένειες» που εκτοπίστηκαν, κατέφυγαν στην επαρχία Ναμπούλα και «άλλες τοποθεσίες».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν «θεωρεί ότι συντρέχουν αυτή τη στιγμή οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης (...) στην Κάμπου Ντελγκάντου».

Τις τελευταίες δυο εβδομάδες καταγράφεται νέα έξαρση της βίας στη βόρεια Μοζαμβίκη, σύμφωνα με πηγές στην περιοχή και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), που ανήκει στο σύστημα του ΟΗΕ.

Ο ΔΟΜ εκτιμά ότι οι εκτοπισμένοι εξαιτίας επιθέσεων σε διάφορες περιοχές στον βορρά έχουν φθάσει τους 71.681 από την 22η Δεκεμβρίου ως την 25η Φεβρουαρίου.

Μέσα σε δυο μέρες την περασμένη εβδομάδα, από την Τετάρτη ως την Πέμπτη, κατέγραψε την άφιξη 30.000 και πλέον εκτοπισμένων, με πλεούμενα ή πεζή, στη Ναμάπα, νότια της επαρχίας Κάμπου Ντελγκάντου.

Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται τροφή, στέγη και πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, τόνισε εκπρόσωπος του ΔΟΜ.

Από το 2017, η επαρχία Κάμπου Ντελγκάντου, στο βόρειο τμήμα της πρώην πορτογαλικής αποικίας, κοντά στα σύνορα με την Τανζανία, περιοχή με πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου και κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό, μετατράπηκε σε θέατρο ένοπλης εξέγερσης οργανώσεων οι οποίες ορκίζονται πίστη στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Με τη βοήθεια στρατιωτικών μονάδων της Ρουάντας και χωρών μελών της Κοινότητας Ανάπτυξης της Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ), που αναπτύχθηκαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια για να βοηθήσουν τις μοζαμβικανές ένοπλες δυνάμεις, οι αρχές ανέκτησαν τον έλεγχο μεγάλου μέρους της επαρχίας, όμως οι επιθέσεις των τζιχαντιστών συνεχίζονται.

Η αποστολή των στρατευμάτων της ΚΑΜΑ τυπικά θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουλίου, σύμφωνα με τον περιφερειακό οργανισμό.

Ο κ. Σουάζε είπε σε δημοσιογράφους πως δεν θα εκφραστεί για αυτή, «τουλάχιστον προς το παρόν».

Διαβεβαίωσε ότι η Μοζαμβίκη «κάνει ό,τι μπορεί» για να «καταπολεμήσει την τρομοκρατία και να εγγυηθεί την ασφάλεια του πληθυσμού» ώστε να μην έχει καθοριστική σημασία η «αποχώρηση ή η παραμονή» της περιφερειακής στρατιωτικής δύναμης.

«Η κυβέρνηση επαγρυπνεί», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Φιλίπε Νιούζι επιβεβαίωσε τους εκτοπισμούς πληθυσμών, φάνηκε ωστόσο να υποβαθμίζει την απειλή, τονίζοντας πως οι δυνάμεις ασφαλείας διατηρούν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Η κυβέρνησή του ανακοίνωσε πως άνοιξε κέντρο υποδοχής για οικογένειες σε δυσκολία στην περιοχή Εράτ, που γειτονεύει με την Κάμπου Ντελγκάντου.

Στην εξέγερση των τζιχαντιστών και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις για να κατασταλεί έχουν σκοτωθεί σχεδόν 5.000 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

