Το Κίεβο λέει πως δεν έχει σχέση με συμβάντα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Αξιωματούχος των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών φέρεται να δήλωσε σήμερα, Κυριακή, ότι το Κίεβο δεν έχει καμιά σχέση με συμβάντα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, αφού η Ρωσία κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιτέθηκε στην εγκατάσταση.

«Η Ουκρανία δεν είναι αναμιγμένη σε οποιουδήποτε είδους ένοπλες προκλήσεις στο έδαφος του σταθμού πυρηνικής ενέργειας της Ζαπορίζια που κατέχει παρανόμως η Ρωσία», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης Ukrainska Pravda ο Άντριι Γιούσοφ, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας.

«Ρωσικά πλήγματα (...) στο έδαφος του ουκρανικού σταθμού πυρηνικής ενέργειας ... είναι εδώ και καιρό μια καλά γνωστή εγκληματική πρακτική των εισβολέων», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε με ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ότι οι επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο σταθμό της Ζαπορίζια προκάλεσαν ζημιά στο κτίριο που στεγάζει έναν από τους έξι αντιδραστήρες, όμως η πυρηνική ασφάλεια δεν κινδύνευσε.

«Αναφέρθηκε ένα θύμα. Η ζημιά στη μονάδα 6 δεν έθρσε σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια, όμως αυτό είναι ένα σοβαρό επεισόδιο που θα μπορούσε εν δυνάμει να υπονομεύσει την ακεραιότητα του συστήματος ανάσχεσης του αντιδραστήρα», ανέφερε ο εν λόγω οργανισμός του ΟΗΕ. Ο επικεφαλής του Ραφαέλ Γκρόσι προσέθεσε ότι σημειώθηκαν τρία «απ' ευθείας πλήγματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

