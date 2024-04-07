Λογαριασμός
Παρίσι: Τρεις νεκροί απο έκρηξη σε πολυκατοικία

Η έκρηξη σημειώθηκε στον έβδομο όροφο. Ξέσπασε φωτιά σε ένα διαμέρισμα. Η πυροσβεστική εντόπισε τρεις νεκρούς κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Παρίσι, από πυρκαγιά μετά από έκρηξη σε πολυκατοικία οκτώ ορόφων, στο 11ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας

Η έκρηξη σημειώθηκε στον έβδομο όροφο. Ξέσπασε φωτιά σε ένα διαμέρισμα. Η πυροσβεστική εντόπισε τρεις νεκρούς κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.



Η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο και εκτιμάται ότι οι ένοικοι των διαμερισμάτων που δεν είναι κοντά σε αυτό όπου σημειώθηκε η έκρηξη, θα μπορούν σύντομα να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
 
