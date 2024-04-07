Παρίσι: Τρεις νεκροί απο έκρηξη σε πολυκατοικία

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Παρίσι, από πυρκαγιά μετά από έκρηξη σε πολυκατοικία οκτώ ορόφων, στο 11ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας



Η έκρηξη σημειώθηκε στον έβδομο όροφο. Ξέσπασε φωτιά σε ένα διαμέρισμα. Η πυροσβεστική εντόπισε τρεις νεκρούς κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

Πηγή: skai.gr

Η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο και εκτιμάται ότι οι ένοικοι των διαμερισμάτων που δεν είναι κοντά σε αυτό όπου σημειώθηκε η έκρηξη, θα μπορούν σύντομα να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

