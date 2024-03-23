Λογαριασμός
Το Ισλαμικό Κράτος έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία των μακελάρηδων της Μόσχας

Στους 143 έχουν ανέλθει, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί στον συναυλιακό χώρο στα περίχωρα της Μόσχας

Μακελάρηδες Μόσχας

Η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος έδωσε στη δημοσιότητα, μέσω μιας ανάρτησης σε ένα από τα δίκτυά της στο Telegram, μια φωτογραφία όπου, όπως υποστηρίζει, απεικονίζονται οι τέσσερις δράστες της επίθεσης στη Ρωσία, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 143 άνθρωποι.

Στην ανάρτηση αναφέρεται πως η επίθεση στη Ρωσία διαπράχθηκε στο πλαίσιο του "πολέμου που μαίνεται" μεταξύ του Ισλαμικού Κράτους και των χωρών που πολεμούν το Ισλάμ.

Δείτε τη φωτογραφία: 

ΙΣΙΣ

