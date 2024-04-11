ΔΟΑΕ: Αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος στη Ζαπορίζια

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας «αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος», προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΟΑΕ.

Η επιδρομή με drones την Κυριακή, κατά την οποία επλήγη κτίριο που στεγάζει έναν από τους έξι αντιδραστήρες του εργοστασίου, χαρακτηρίστηκε ως η πιο επικίνδυνη εξέλιξη σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στην Ευρώπη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται κατ’ επανάληψη για πλήγματα στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού, το οποίο οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν λίγο μετά την έναρξη του πολέμου. Και οι δύο πλευρές ζήτησαν έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΟΑΕ μετά την επίθεση της Κυριακής.

«Συνεδριάζουμε σήμερα και θα απευθυνθώ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα, επειδή είναι υψίστης σημασίας να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι απερίσκεπτες επιθέσεις δεν σηματοδοτούν τη δημιουργία ενός νέου και εξαιρετικά επικίνδυνου μετώπου στον πόλεμο», είπε ο Γκρόσι.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια «πρέπει να σταματήσουν», αποφεύγοντας ωστόσο να επιρρίψει ευθύνες σε κάποια από τις αντιμαχόμενες πλευρές.

Πηγή: skai.gr

