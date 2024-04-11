«Η νόμιμη άμυνα με στόχο την τιμωρία του επιτιθέμενου είναι αναγκαιότητα» διαμηνύει στη Δύση η Τεχεράνη, απειλώντας ευθέως το Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η Ισλαμική Δημοκρατία διατηρεί «το νόμιμο δικαίωμα να τιμωρήσει το Ισραήλ για την επιθετικότητά του κατά της διπλωματικής αποστολής της χώρας στη Συρία».

Ο Αμπντολαχιάν έκανε τις παρατηρήσεις σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γερμανίδα ομόλογό του, Αναλένα Μπέρμποκ, σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA.

«Όταν το ισραηλινό καθεστώς παραβιάζει εντελώς την ασυλία ατόμων και διπλωματικών χώρων παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και τις Συμβάσεις της Βιέννης, η νόμιμη άμυνα με στόχο την τιμωρία του επιτιθέμενου είναι αναγκαιότητα» διεμήνυσε στη Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών.

Αναφέρθηκε «στην αεροπορική επιδρομή του σιωνιστικού καθεστώτος στο προξενικό τμήμα της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό, που οδήγησε στο να μαρτυρήσουν επτά στρατιωτικοί σύμβουλοι στη Συρία», αλλά τόνισε πάντως ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας του βασιζόταν πάντα στην αποφυγή των εντάσεων.

Αναφερόμενος στην προσδοκία του Ιράν από τη Γερμανία να καταδικάσει ρητά την επίθεση, ο Ιρανός υπουργός ρώτησε πώς θα είχαν αντιδράσει η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν υπήρχε παρόμοια πυραυλική επίθεση σε μία από τις διπλωματικές τους εγκαταστάσεις στην Ουκρανία.

Από την πλευρά της, η Γερμανίδα ΥΠΕΞ δήλωσε ότι οι διπλωματικοί χώροι χαίρουν πλήρους διεθνούς ασυλίας, και κάλεσε την Ισλαμική Δημοκρατία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση.

Οι δύο κορυφαίοι διπλωμάτες συζήτησαν επίσης για άλλες εξελίξεις στην περιοχή της Δυτικής Ασίας και τις διμερείς σχέσεις, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της πορείας του διαλόγου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.