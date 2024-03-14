Πούτιν: Η δημιουργία μονάδας πυρηνικής ενέργειας στο διάστημα αποτελεί προτεραιότητα για τη Ρωσία

Δυναμιτίζει το κλίμα και πάλι ο Πούτιν εν μέσω ανησυχιών για τη χρήση πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία καθώς σήμερα ανέφερε ότι αποτελεί προτεραιότητα η δημιουργία μονάδας πυρηνικής ενέργειας στο διάστημα, σύμφωνα με το CNN.

Ειδικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε την Πέμπτη ότι τα διαστημικά έργα, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης μονάδας πυρηνικής ενέργειας στο διάστημα, θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα και να λάβουν κατάλληλη χρηματοδότηση, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ρωσία «έχει επάρκεια ικανοτήτων και, επιπλέον, έχει ακόμη τέτοια αποθέματα για τα οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι και στα οποία μπορούμε να βασιζόμαστε στο μέλλον», είπε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης με μέλη της κυβέρνησης, φέρνοντας το παράδειγμα μιας μονάδα πυρηνικής ενέργειας που θα λειτουργούσε στο διάστημα.

«Πρέπει να χρηματοδοτήσουμε το σχέδιο αυτό έγκαιρα», είπε ο Πούτιν, σύμφωνα με το TASS. «Απλώς πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες», είπε, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν ζητήματα που απαιτούν πρόσθετη προσοχή».

«Έχουμε συνηθίσει στο γεγονός ότι έχουμε ικανότητες που άλλες χώρες δεν διαθέτουν, αλλά πρέπει να τους δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την επίλυση εργασιών που μπορούν και πρέπει να λυθούν με τη βοήθεια αυτών των τεχνολογιών», είπε ο Πούτιν.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos, Γιούρι Μπορίσοφ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία και η Κίνα εργάζονται σε ένα έργο για την εγκατάσταση πυρηνικού αντιδραστήρα στη Σελήνη, σύμφωνα με το TASS.

«Σήμερα, εξετάζουμε σοβαρά ένα έργο για τη μεταφορά και την εγκατάσταση στη σελήνη ενός αντιδραστήρα ηλεκτρικής ενέργειας από κοινού με τους Κινέζους εταίρους μας κάπου μεταξύ 2033 και 2035», είπε σε δηλώσεις του σε ένα φεστιβάλ νεολαίας στις 5 Μαρτίου.

Τον Μάρτιο του 2021, η Κρατική Διαστημική Εταιρεία της Ρωσίας Roscosmos και η Εθνική Διαστημική Διοίκηση της Κίνας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία ενός Διεθνούς Σεληνιακού Ερευνητικού Σταθμού, σύμφωνα με το TASS.

Η είδηση έρχεται αφότου πηγές δήλωσαν στο CNN τον περασμένο μήνα ότι η Ρωσία προσπαθεί να αναπτύξει ένα πυρηνικό διαστημικό όπλο που θα μπορούσε ενδεχομένως να καταστρέψει ένα τεράστιο τμήμα εμπορικών και κυβερνητικών δορυφόρων.

Το όπλο βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη στη Ρωσία και δεν βρίσκεται ακόμη σε τροχιά, τόνισαν δημόσια αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν. Αλλά αν χρησιμοποιηθεί, λένε οι αξιωματούχοι, θα σηματοδοτούσε την αρχή μιας επικίνδυνης εποχής για την ιστορία των πυρηνικών όπλων και θα μπορούσε να προκαλέσει ακραίες διαταραχές στην καθημερινή ζωή με τρόπους που είναι δύσκολο να προβλεφθούν.



Πηγή: skai.gr

