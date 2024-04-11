Ενόψει των αμερικανικών εκλογών που αναμένεται να είναι καθοριστικής σημασίας για τις γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν ενταθεί οι ανησυχίες των ευρωπαϊκών ηγεσιών ενώπιον της πραγματικής πιθανότητας νίκης του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θα επηρεάσει την έως σήμερα συνεργασία και ατζέντα.

Σε αυτό το πλαίσιο, Ευρωπαίοι διπλωμάτες στην Ουάσιγκτον αναζητούν διαύλους επικοινωνίας προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε συνεργάτες του πρώην προέδρου και να αποκωδικοποιήσουν τις πραγματικές προθέσεις του Τραμπ, αναφέρει σε δημοσίευμά του το CNN.

Σε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο σε ιδιωτικά κλαμπ, ξενοδοχεία, πρεσβείες και δεξαμενές σκέψης στην Ουάσιγκτον, διπλωμάτες θέτουν ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές προθέσεις του Τραμπ και τις πιθανές επιλογές συνεργατών, ενημερώνοντας τις ηγεσίες των χωρών από τις οποίες προέρχονται.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο η δημιουργία προστατευτικών κιγκλιδωμάτων για το ΝΑΤΟ όσο και η εξασφάλιση της υποστήριξης για την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Οι διπλωματικές επαφές προς το παρόν συμπεριλαμβάνουν πρώην υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, μεταξύ αυτών ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τζον Ράτκλιφ, ο Υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο σύμβουλος ασφαλείας Ρόμπερτ Ο΄Μπράιεν και ο Κιθ Κέλογκ, αλλά και ο κορυφαίος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρώην αντιπροέδρου Μάικ Πενς.

Οι πρεσβευτές από μεγαλύτερες χώρες και εκείνοι που βρίσκονται στην Ουάσιγκτον για αρκετά χρόνια, έχουν ευκολότερη πρόσβαση στον κύκλο του Τραμπ, σε σύγκριση με τους πρεσβευτές που είναι νεοφερμένοι και εκείνους από μικρότερες χώρες.

Η δραστηριότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το προβάδισμα μέχρι τις εκλογές του 2016, όταν οι περισσότεροι διπλωμάτες υπέθεταν ότι η Χίλαρι Κλίντον θα κέρδιζε και κατέβαλαν ελάχιστη προσπάθεια για επαφές με τους συμμάχους Τραμπ ή με ρεπουμπλικανικούς κύκλους εξωτερικής πολιτικής.

Τώρα, πήραν ένα βασικό μάθημα.

«Δεν είμαστε τόσο νευρικοί γιατί γνωρίζουμε ότι με τον Τραμπ τα πάντα έχουν να κάνουν με τις σχέσεις», είπε ένας βετεράνος Ευρωπαίος διπλωμάτης που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον ήδη από την κυβέρνηση Τραμπ. «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτά και λέμε στην πρωτεύουσα ότι το γραφείο του Πρωθυπουργού πρέπει να δημιουργήσει μια προσωπική σχέση με τον Τραμπ».

Δεν είναι σαφές πόση πραγματική επιρροή εξακολουθούν να έχουν ορισμένες από αυτές τις επαφές με τον Τραμπ και το επιτελείο του, αναφέρει το CNN.

ΗΠΑ, Ευρώπη και ΝΑΤΟ

Πίσω στην Ευρώπη, αξιωματούχοι από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται για να ενισχύσουν την υποστήριξη προς την Ουκρανία εν αναμονή μιας πιθανής κυβέρνησης Τραμπ που αναμένεται να είναι λιγότερο υποστηρικτική. Σύμφωνα με πηγές, αυτές οι προσπάθειες έχουν σχεδιαστεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά η δημοσκοπική άνοδος του Τραμπ τις καθιστούν επιτακτικές.

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενός ταμείου της Συμμαχίας, περίπου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα πέντε χρόνια με στόχο τη διοχέτευση χρημάτων στην Ουκρανία. Αυτά τα κεφάλαια θα αντλούνταν ειδικά από τα μέλη της συμμαχίας ως ένας τρόπος να διασφαλιστεί μια βάση υποστήριξης πριν από μια πιθανή δεύτερη θητεία Τραμπ.

Στις Βρυξέλλες, αξιωματούχοι της ΕΕ εξετάζουν πώς να χρησιμοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας που έχουν παγώσει στη Δύση από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Συγκεκριμένα, εξετάζουν πώς να κατευθύνουν τους τόκους που έχουν συσσωρευτεί κατευθείαν στην Ουκρανία. Η κίνηση θα απαιτούσε από την ΕΕ να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια, είτε για στρατιωτικές δαπάνες είτε για ανοικοδόμηση. Η ΕΕ ψήφισε νόμο νωρίτερα αυτό το έτος για το πάγωμα των κερδών από τα κεφάλαια της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, τον οποίο επικύρωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Σε μια άλλη ένδειξη της προσπάθειας δίαυλων επικοινωνίας χωρών του ΝΑΤΟ με τον Τραμπ, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον συναντήθηκε με τον Τραμπ στο κλαμπ Mar-a-Lago του πρώην προέδρου το βράδυ της Δευτέρας.

Το ταξίδι του Κάμερον στη Νότια Φλόριντα έγινε καθώς ο πρώην πρωθυπουργός ταξίδευε στην Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Ένας εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης το χαρακτήρισε «τυπική πρακτική» για τη δέσμευση μεταξύ υπουργών και υποψηφίων της αντιπολίτευσης των χωρών εταίρων.

Η συνάντηση οργανώθηκε έπειτα από προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου του επιτελείου Τραμπ, ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό.

Κάμερον και Τραμπ συζήτησαν για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, τις επερχόμενες εκλογές στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, το Brexit και τον «τερματισμό της δολοφονίας της Ουκρανία;», σύμφωνα με το επιτελείο του πρώην προέδρου.

Ο Κάμερον αρνήθηκε να μπει στις λεπτομέρειες της συνάντησης, αλλά είπε στους δημοσιογράφους ότι μετέφερε στον πρώην πρόεδρο ότι η υποστήριξη της Ουκρανίας είναι «μια επένδυση στην ασφάλεια των ΗΠΑ» και «καλή για τις αμερικανικές θέσεις εργασίας».

Ο Στόλτενμπεργκ «κλείνει το μάτι» στους Ρεπουμπλικάνους

Όταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον τον Ιανουάριο, πραγματοποίησε ομιλία για το μέλλον του ΝΑΤΟ στο Heritage Foundation, ένα συντηρητικό think tank που αποτελεί προπύργιο της Ρεπουμπλικανικής εξωτερικής πολιτικής που ιδρύθηκε στην Ουάσιγκτον.

Η τοποθεσία επιλέχθηκε από την ομάδα του Στόλτενμπεργκ σε μια προσπάθεια προσέγγισης των Ρεπουμπλικανών, δεδομένης της πιθανότητας να κερδίσει ο Τραμπ τον Νοέμβριο και εν μέσω ανησυχιών για τη συνέχιση της δέσμευσής του στο ΝΑΤΟ, αναφέρει το CNN.

Η ομιλία, η οποία τόνισε τη συλλογική δύναμη του ΝΑΤΟ ενόψει της 75ης επετείου του αυτό το καλοκαίρι, έτυχε θετικής υποδοχής, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Στόλτενμπεργκ τάχθηκε υπέρ της συνεχιζόμενης υποστήριξης προς την Ουκρανία, αλλά σημείωσε επίσης ότι κατανοεί την επιτακτική ανάγκη των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν επιγόντως το ζήτημα των συνόρων της χώρας. Η δήλωση ερμηνεύθηκε ως αναγνώριση των προτεραιοτήτων των Ρεπουμπλικανών.

«Δεν κατηγορεί κανέναν επειδή πιστεύει ότι πρέπει να το χειριστούμε και μετά να προχωρήσουμε στην Ουκρανία», είπε ο Κόουτς σκεπτόμενος πώς η ομιλία του Στόλτενμπεργκ έγνεψε σε μια κορυφαία προτεραιότητα των Ρεπουμπλικανών.

Σε μια πολιτική συγκέντρωση, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα έλεγε στη Ρωσία «να κάνει ό,τι διάολο θέλει» σε οποιαδήποτε χώρα του ΝΑΤΟ που δεν πληρώνει αρκετά στην αμυντική συμμαχία. Τα σχόλια προκάλεσαν ρίγη στα μέλη του ΝΑΤΟ,

Τα μέλη του ΝΑΤΟ γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο Τραμπ θα πίεζε κάθε κράτος μέλος να συνεισφέρει στις δαπάνες του 2%, αλλά μία τέτοια επιθετική ρητορική που υπονομεύει ουσιαστικά το Άρθρο 5, ήταν ανησυχητικό.

Τα σχόλια σήμαναν συναγερμό στους ευρωπαίους διπλωμάτες για το τι ακριβώς εννοεί ο Τραμπ.

«Λαμβάνουμε πολλές κλήσεις από πρεσβευτές, ξέρουμε τι κάνουν, αντλούν πληροφορίες και προσπαθούν να μάθουν τι θα συμβεί αν ο Τραμπ επιστρέψει», είπε ένας πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που είχε περίπου 30 συναντήσεις με ευρωπαίους διπλωμάτες στην Ουάσιγκτον.

Εκρήξεις οργής

Σύμφωνα με αναφορές, στελέχη του Τραμπ παρότρυναν ορισμένους από τους διπλωμάτες να μην ερμηνεύουν τον Τραμπ κυριολεκτικά μετά τα σχόλιά του για το ΝΑΤΟ.

«Είναι απλώς μια προεκλογική ρητορική, δεν είναι αυτό που πιστεύει πραγματικά», αναφέρει Ευρωπαίος διπλωμάτης περιγράφοντας αυτά που τους είπαν.

Αλλά σε γενικές γραμμές τους είπαν ότι η τήρηση του στόχου δαπανών του 2% δεν θα είναι διαπραγματεύσιμη.

Αναφορικά με το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, Ευρωπαίοι διπλωμάτες αναμένεται να παρακολουθήσουν στενά την Παρασκευή τη συνάντηση Τραμπ με τον Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον.

Ορισμένοι ξένοι διπλωμάτες ενημερώθηκαν ότι το σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία στοχεύει στο να προσέλθουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Εάν ο Τραμπ κερδίσει τον Νοέμβριο, είναι πιθανό να επικοινωνήσει με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επομένη της εκλογής ή την επομένη της ορκωμοσίας για να ξεκινήσει ο συντονισμός των συνομιλιών, δήλωσε πηγή στο CNN.

Ο Τραμπ πιθανότατα θα χρησιμοποιούσε τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία ως μοχλό για να φέρει και τις δύο πλευρές στο τραπέζι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ότι ακολουθώντας το παράδειγμα του Τραμπ μπορεί να σημαίνει ότι η Ουκρανία θα χάσει κάποιο έδαφος, αλλά ο τελικός στόχος θα ήταν να δοθεί ένα τέλος στις απώλειες ανθρώπινων ζωών.

«Αν η Ουκρανία θέλει συνεχή βοήθεια, πρέπει να καθίσει και να διαπραγματευτεί, και αν η Ρωσία δεν θέλει να δώσουμε μαζικά ποσά νέας υποστήριξης στην Ουκρανία, τότε πρέπει να καθίσουν και να διαπραγματευτούν», είπε η ίδια πηγή. «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δώσουμε στην Ουκρανία ή στον Πούτιν όλα όσα θέλουν».



Πηγή: skai.gr

