Μόσχα: Οι ερευνητές ζήτησαν την προφυλάκιση άλλων τριών υπόπτων για το μακελειό

Οι Ρώσοι ερευνητές ζήτησαν σήμερα να τεθούν υπό προσωρινή κράτηση άλλοι τρεις ύποπτοι της επίθεσης, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 130 ανθρώπους, στα περίχωρα της Μόσχας, έγινε γνωστό από το δικαστήριο που έχει αναλάβει την υπόθεση, με τους τέσσερις φερόμενους ως δράστες να έχουν ήδη προφυλακιστεί.

«Τρεις φάκελοι έχουν παραληφθεί», έγινε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο από το δικαστήριο Basmanny της ρωσικής πρωτεύουσας.

Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, πρόκειται για έναν πατέρα και δύο από τους γιους του.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι συνέλαβαν συνολικά 11 ανθρώπους και προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν αυτά τα τρία πρόσωπα είναι μεταξύ αυτών ή όχι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

