Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μόσχα: Οι ερευνητές ζήτησαν την προφυλάκιση άλλων τριών υπόπτων για το μακελειό

Έχουν συλληφθεί συνολικά 11 άτομα, τα τέσσερα εκ των οποίων φέρονται να είναι οι εκτελεστές και έχουν ήδη προφυλακιστεί

Μακελειό στη Μόσχα

Οι Ρώσοι ερευνητές ζήτησαν σήμερα να τεθούν υπό προσωρινή κράτηση άλλοι τρεις ύποπτοι της επίθεσης, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 130 ανθρώπους, στα περίχωρα της Μόσχας, έγινε γνωστό από το δικαστήριο που έχει αναλάβει την υπόθεση, με τους τέσσερις φερόμενους ως δράστες να έχουν ήδη προφυλακιστεί.

«Τρεις φάκελοι έχουν παραληφθεί», έγινε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο από το δικαστήριο Basmanny της ρωσικής πρωτεύουσας.

Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, πρόκειται για έναν πατέρα και δύο από τους γιους του.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι συνέλαβαν συνολικά 11 ανθρώπους και προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν αυτά τα τρία πρόσωπα είναι μεταξύ αυτών ή όχι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μακελειό στη Μόσχα προφυλακιστέοι Ρωσία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark