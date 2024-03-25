Δύο έφηβοι που βοήθησαν δεκάδες ανθρώπους να διαφύγουν από την αίθουσα συναυλιών, η οποία βρέθηκε στο στόχαστρο μιας τρομοκρατικής επίθεσης με τουλάχιστον 137 νεκρούς κοντά στη Μόσχα, τιμήθηκαν σήμερα από το σχολείο τους.

Ο Ισλάμ Καλίλοφ και ο Αρτιόμ Ντονσκόφ, ηλικίας 15 ετών, συμμαθητές, έλαβαν ως επιβράβευση του ηρωισμού τους φορητούς υπολογιστές, μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ.

Καθώς εργάζονταν στα βεστιάρια του Crocus City Hall, επέδειξαν παραδειγματική ψυχραιμία, συνοδεύοντας προς την έξοδο ομάδες θεατών.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Σε πλάνα που καταγράφηκαν με τη βοήθεια κινητού τηλεφώνου διακρίνεται ο Ισλάμ Καλίλοφ να τρέχει στην αντίθετη κατεύθυνση από μια σειρά δεκάδων πανικόβλητων ανθρώπων. «Όλοι από εκεί!», φωνάζει επανειλημμένα.

«Για να πούμε την αλήθεια, φοβήθηκα πάρα πολύ», δήλωσε στον ρωσικό ραδιοφωνικό δίκτυο BFM, προσθέτοντας πως επιβεβαίωσε πως κανείς δεν είχε μείνει πίσω προτού φύγει κι ο ίδιος από τον τόπο της τραγωδίας.

Verdaderos héroes.



La comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova, condecoró a dos escolares, Islam Jalílov, de 15 años, y Artiom Donskov, de 14 años, que ayudaron a evacuar a decenas de visitantes del Crocus City Hall durante el atentado. pic.twitter.com/dLzkWC9pzW — ElTanoCast (@TovarichDelSur) March 25, 2024

«Μας είχαν δείξει πού να στέλνουμε τον κόσμο σε περίπτωση κάποιου συμβάντος. Γνώριζα που να τους οδηγήσω για να είναι ασφαλείς», εξήγησε ο ίδιος.

Ο συμμαθητής του Αρτιόμ Ντονσκόφ συνόδευσε μια άλλη ομάδα ανθρώπων που αναζητούσε έξοδο διαφυγής από το εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο είχε ήδη πιάσει φωτιά.

Ο Ισλάμ Καλίλοφ αναμένεται επίσης να τιμηθεί την 29η Μαρτίου από την Ένωση Μουσουλμάνων της Ρωσίας, μια σημαντική θρησκευτική οργάνωση, υπογραμμίζει το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ένας ακόμη ήρωας είναι ένας θεατής που πήγε στη συναυλία με τη σύζυγό του και ο οποίος κατάφερε με τα γυμνά του χέρια να αφοπλίσει έναν από τους δράστες, μπροστά σε πολλούς αυτόπτες μάρτυρες.

Αυτός ο άνδρας, ο οποίος δεν θέλησε να αποκαλύψει το ονοματεπώνυμό του, δήλωσε σε ρωσικά ΜΜΕ ότι πήδηξε πάνω σε έναν από τους δράστες της επίθεσης, ενώ εκείνος γέμιζε ξανά το όπλο του και άρχισε να τον χτυπά στο κεφάλι μαζί με έναν άλλο άνδρα, που έσπευσε να τον βοηθήσει.

Επιπλέον, ένα μέλος της ασφάλειας περιέγραψε στο μέσο Izvestia ότι μπλόκαρε, μαζί με άλλους τρεις άνδρες, μια πόρτα σε έναν διάδρομο, στην οποία πυροβολούσε ένας από τους δράστες, όλα αυτά για να επιτρέψει σε μια ομάδα ανθρώπων που συνόδευε να φύγουν από το σημείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

