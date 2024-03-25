Έντονα σημάδια βίας φέρουν οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το μακελειό στη Μόσχα το απόγευμα της Παρασκευής στο Crocus Consert Hall.

Οι κατηγορούμενοι βρέθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου με πρησμένα και μαυρισμένα μάτια, με επίδεσμο στο αφτί ενώ ο ένας από τους κατηγορούμενους φαινόταν να μην έχει τις αισθήσεις του. Και οι τέσσερις συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι μέχρι τις 22 Μαΐου και αντιμετωπίζουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Στις εικόνες από το δικαστήριο διακρίνονται τρεις εκ των φερόμενων δραστών να οδηγούνται με χειροπέδες στον ειδικό θάλαμο για τους κατηγορουμένους. Ο τέταρτος μεταφέρθηκε σε ειδική καρέκλα, χωρίς να μπορεί να ανοίξει τα μάτια του.

Στο Telegram διέρρευσε δήλωση δικαστή ο οποίος φέρεται να είπε ότι οι Dalerdzhon Mirzoyev και Saidakrami Murodali Rachabalizoda παραδέχθηκαν πλήρως την ενοχή τους. Όλοι φαίνεται να έχουν ξυλοκοπηθεί ενώ υπάρχουν αναφορές ότι τουλάχιστον ένας είχε υποστεί ηλεκτροπληξία. «Ο άνδρας που ονομάζεται Fayzov φαινόταν να έχει χάσει τις αισθήσεις του καθώς οδηγήθηκε στο δικαστήριο σε αναπηρικό καροτσάκι φορώντας μια λεπτή ρόμπα νοσοκομείου» επισημαίνει το BBC. «Φαινόταν να λείπει ένα μάτι σε έναν», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Επίσης, φέρεται να έκοψαν το αυτί από έναν εκ των συλληφθέντων και του έδωσαν να το φάει.

Κανένα σχόλιο από το Κρεμλίνο για βασανιστήρια

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές ότι οι τέσσερις άνδρες που φέρονται να πραγματοποίησαν την επίθεση στο συναυλιακό μέγαρο Crocus City της Μόσχας βασανίστηκαν μετά τη σύλληψή τους.

«Στα βίντεο από το δικαστήριο, γίνεται αντιληπτό ότι ο κατηγορούμενος έχει ορατά σημάδια βίας: μώλωπες, πρησμένο πρόσωπο, αιμόφυρτο κεφάλι με επίδεσμο, ένας από αυτούς είναι σε αναπηρικό καροτσάκι και με κλειστά μάτια. Νωρίτερα, βίντεο και φωτογραφίες εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο που υποδηλώνουν βασανιστήρια. Τι τους συνέβη και πώς μπορείτε να το σχολιάσετε;» ρωτήθηκε ο Πεσκόφ από δημοσιογράφο του CNN για να λάβει την απάντηση:

«Αφήνω αυτή την ερώτηση αναπάντητη».

Αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει τον ισχυρισμό της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS) ότι πραγματοποίησε την επίθεση.

«Πώς μπορείτε να εξηγήσετε το γεγονός ότι το ISIS δεν αναφέρθηκε από τους αξιωματούχους στις εκδοχές αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης;» ρωτήθηκε επίσης.

Τότε ο Πεσκόφ απάντησε: «Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διατυπωθεί καμία συνεκτική εκδοχή, έχουν συζητηθεί μόνο προκαταρκτικά δεδομένα. Καμία έκδοση δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα».

Σχετικά με την ανάληψη της ευθύνης, η οποία έγινε μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Amaq που συνδέεται με το ISIS το Σάββατο, ο Πεσκόφ είπε: «Γίνεται έρευνα. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, εδώ πρέπει να περιμένουμε πληροφορίες από τις επίσημες υπηρεσίες επιβολής του νόμου που ασχολούνται με αυτό το θέμα».

Υπενθυμίζεται ότι ούτε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ούτε άλλοι ανώτεροι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν αναφερθεί στον ισχυρισμό του ISIS, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη δημοσιοποιώντας παράλληλα βίντεο της επίθεσης.

Ποιοι είναι οι 4 κατηγορούμενοι

Από τους τέσσερις κατηγορούμενους οι τρεις παραδέχθηκαν την ενοχή τους για όλες τις κατηγορίες, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι

Dalerdzhon Mirzoyev: Ο 32χρονος ήταν ο πρώτος κατηγορούμενος που προσήχθη στο δικαστήριο. Ο Μιρζόγιεφ, από το Τατζικιστάν, είχε προσωρινή παραμονή για τρεις μήνες στη νότια ρωσική πόλη Νοβοσιμπίρσκ στη Σιβηρία, αλλά έληξε, σύμφωνα με το RIA Novosti.

Saidakrami Rachabalizoda: Εμφανίστηκε ως δεύτερος κατηγορούμενος και είπε στο δικαστήριο ότι είχε ρωσικά έγγραφα παραμονής αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί πού ήταν. Επικοινωνούσε μέσω διερμηνέα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης RIA Novosti. Ο Rachabalizoda φέρεται να γεννήθηκε το 1994.

Shamsidin Fariduni: Γεννήθηκε το 1998 στο Τατζικιστάν και είναι πολίτης της χώρας της Κεντρικής Ασίας. Ο Fariduni εργάστηκε επίσημα σε εργοστάσιο στη ρωσική πόλη Podolsk και ήταν εγγεγραμμένος στην πόλη Krasnogorsk, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης RIA Novosti.

Muhammadsober Faizov: Ο τέταρτος κατηγορούμενος φάνηκε αναίσθητος σε αναπηρικό καροτσάκι και συνοδευόταν από γιατρό στην εμφάνισή του στο δικαστήριο. Ο Faizov ήταν προσωρινά άνεργος. Πριν εργαζόταν σε ένα κουρείο στο Ivanovo, μια πόλη βορειοανατολικά της Μόσχας, και είναι εγγεγραμμένος σε αυτήν την πόλη, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης RIA Novosti. Σύμφωνα με πληροφορίες, γεννήθηκε το 2004.

Πηγή: skai.gr

